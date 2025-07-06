В Азербайджане состоялись вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей

Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) провёл вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены были проведены в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.