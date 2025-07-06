https://news.day.az/society/1765849.html В Азербайджане состоялись вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей - ФОТО Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) провёл вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей.
В Азербайджане состоялись вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей - ФОТО
Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ) провёл вступительный экзамен в вузы по II и III группам специальностей.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, экзамены были проведены в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.
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