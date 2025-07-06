https://news.day.az/world/1765865.html В Турции лев вырввался из зоопарка и растерзал мужчину - ВИДЕО Лев по кличке Зевс вырвался из клетки в зоопарке в Турции. Пострадал мужчина, сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание Hürriyet. По данным газеты, инцидент произошел в парке животных Lion Land в районе Манавгат известного турецкого курорта - Антальи. Сообщается, что животное серьезно ранило местного жителя и сбежало.
В Турции лев вырввался из зоопарка и растерзал мужчину - ВИДЕО
Лев по кличке Зевс вырвался из клетки в зоопарке в Турции.
Пострадал мужчина, сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание Hürriyet.
По данным газеты, инцидент произошел в парке животных Lion Land в районе Манавгат известного турецкого курорта - Антальи.
Сообщается, что животное серьезно ранило местного жителя и сбежало. Сейчас льва ищут, последний раз его заметили за отелями между районами Илыджа и Кумкей.
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