В Турции лев вырввался из зоопарка и растерзал мужчину

Лев по кличке Зевс вырвался из клетки в зоопарке в Турции.

Пострадал мужчина, сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание Hürriyet.

По данным газеты, инцидент произошел в парке животных Lion Land в районе Манавгат известного турецкого курорта - Антальи.

Сообщается, что животное серьезно ранило местного жителя и сбежало. Сейчас льва ищут, последний раз его заметили за отелями между районами Илыджа и Кумкей.