В Ираке отравление метаном унесло жизни пяти турецких солдат

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в пещере на севере Ирака 19 военнослужащих турецкой армии отравились метаном, пятеро из них скончались.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Турции.

Сообщается, что 28 мая 2022 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий в зоне операции "Пендже-килит" на севере Ирака террористы РКК застрелили Нури Мелиха Бозкурта. В то время из-за интенсивного обстрела его тело вынести не удалось. Сегодня, 6 июля, в пещере были проведены оперативно-розыскные мероприятия с целью обнаружения тела Нури Мелиха Бозкурта, в ходе операции 19 солдат отравились метаном.

Из 19 солдат, доставленных на вертолете в больницу, пятеро скончались.