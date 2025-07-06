ОАЭ вводят "золотые визы"

Компания TON Foundation объявила о запуске программы, которая позволит держателям криптовалюты Toncoin получить "золотую визу" в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сроком на десять лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте компании.

Визу смогут получить держатели Toncoin, которые вложат 100 тысяч долларов сроком на три года и заплатят комиссию в 35 тысяч долларов. Также виза будет распространяться на членов семей заявителей.

Документы можно будет оформить примерно за семь недель. Компания назвала эту программу альтернативой традиционной "золотой визе" ОАЭ. Для ее получения нужно потратить больше - инвестировать не менее 540 тысяч долларов в недвижимость или бизнес.