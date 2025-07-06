Бизнес-центр «Ханкенди» способствует повышению занятости местного населения

Бизнес-центр "Ханкенди" способствует повышению уровня занятости местного населения.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам представитель Ханкендиского бизнес-центра Наджаф Бадалов.

По его словам, бизнес-центр "Ханкенди", состоящий из 4 этажей и подвала, занимает общую площадь более 4500 квадратных метров:

"В бизнес-центре предусмотрено 24 офисных помещения и 6 конференц-залов. Кроме того, в центре будет работать ресторан Zefir Cafe & Terrace на 120 мест, а также канцелярские и полиграфические товары, услуги химчистки и прачечной".

Представитель Центра отметил, что данный Центр, являющийся частью восстановительных процессов, проводимых на освобожденных территориях, соответствует принципам функционального управления и высоким критериям обслуживания:

"Бизнес-центр "Ханкенди" предлагает современную и комфортную бизнес-среду для компаний-резидентов с очаровательным видом на город Ханкенди. Созданный для различных предпринимательских структур, стартапов и корпоративных структур, этот центр также способствует повышению местной занятости. На начальном этапе в Бизнес-центре было задействовано 20 сотрудников, 12 из которых - жители города Ханкенди, города Ходжалы, города Шуша и других освобожденных территорий, а 1 из них - ветеран Второй Карабахской войны".