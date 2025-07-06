Вальверде повторил рекорд по числу матчей за сезон в топ-5 лигах Европы XXI века

В четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира "Реал" победил дортмундскую "Боруссию" со счётом 3:2. Этот матч стал знаковым для полузащитника мадридцев Федерико Вальверде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Madrid Zone, уругваец провёл 64-й официальный матч за "Реал" в сезоне во всех турнирах, повторив рекорд века по количеству проведённых игр в одном сезоне среди футболистов топ-5 лиг Европы.

Столько же матчей проводили лишь трое игроков: Хосе Хурадо ("Атлетико") в сезоне 2009/10, Оскар ("Челси") в сезоне 2012/13 и Фернандо Торрес ("Челси") в сезоне 2012/13.

Следующая проведённая игра сделает Вальверде абсолютным рекордсменом по данному показателю. Напомним, в полуфинале клубного чемпионата мира "Реал" сыграет с ПСЖ.