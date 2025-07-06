38-летний Месси продолжает переписывать футбольную историю

38-летний аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси повторил редчайшее достижение звезд МЛС, став четвертым игроком в истории североамериканской лиги, который в трех матчах подряд забивает как минимум два гола и делает одну результативную передачу.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на MLS Communications.

Последним игроком, которому покорялось подобное статистическое достижение, был французский форвард Тьерри Анри с 25 марта по 7 апреля 2012 года. Ранее до Анри и Месси в МЛС в трех матчах кряду оформляли минимум 2+1 лишь колумбиец Диего Серна (2001) и американец Анте Разов (1999).

Напомним, в активе Месси два гола и ассист в матче с "Клёб де Фут Монреаль" (4:1), дубль из голов и передач в игре с "Коламбус Крю" (5:1), а также 2+1 во встрече с все тем же "Монреалем" (4:2). Так, у Месси шесть голов и семь передач в трех играх с 25 мая 2025 года.