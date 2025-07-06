В Уджаре столкнулись KIA и Lexus

На одном из участков оживлённой магистрали Баку-Газах вечером 6 июля произошло серьtзное ДТП с пострадавшими.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария случилась возле села Кючякенд в Уджарском районе.

По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили марок KIA и Lexus, которыми управляли жительница Гёйчая Арзу Икрам гызы Фейзуллаева и житель Баку Махир Бейляр оглу Шюкюров соответственно.

В результате столкновения пострадали трое пассажиров в Lexus - все жители Баку: 33-летняя Тюркан Ильгар гызы Оруджева, а также две несовершеннолетние девочки - 8-летняя Мелтем Махир гызы Шюкюрлю и 6-летняя Мяриям Бейляр гызы Шюкюрлю.

Все трое были доставлены в Уджарскую Центральную районную больницу с различными травмами. Состояние пострадавших уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, начато расследование причин и обстоятельств аварии.