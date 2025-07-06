Раскрыт срок реализации ж/д проекта Агдам-Ханкенди

Реализация железнодорожного проекта Агдам-Ханкенди охватит 2025-2026 годы.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в беседе с журналистами начальник отдела по связям с общественностью Департамента коммуникаций ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Бахтияр Гаджиев.

Было отмечено, что протяженность железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, являющейся продолжением железнодорожной линии Барда - Агдам, составляет 28 километров, вместе с подъездными путями - 34,7 километра.

"Проектные работы по железнодорожной линии Агдам - Ханкенди, в том числе 4 мостам, 5 путепроводам, 3 пешеходным переходам, 2 водопропускным трубам, завершены. Вдоль этой железнодорожной линии планируется строительство Аскеранской и Ходжалинской станций, Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса, инженерных сооружений, мостов, путепроводов, автомобильных переходов и переходов сельскохозяйственного назначения, другой необходимой инфраструктуры. Реализация проекта охватит 2025-2026 годы", - сказал он.