Волк и олень сбежали из питомника в Подмосковье

Волк и олень сбежали из питомника в деревне Воютино в Шаховском районе Подмосковья.

Звери спокойно разгуливают по улицам и нагоняют страха на жителей области. К слову, местные уже давно борются с зоопитомником, в котором содержатся пумы, волки, олени и даже - львы.

Жильцы ближайших деревень пишут жалобы, обращаются в прокуратуру и требуют закрыть питомник. Раньше он, кстати, располагался в Одинцово (там тоже нашлись недовольные), но его перенесли в Воютино. Переехав, владельцы зоопитомника столкнулись с новыми трудностями - им не рады и тут.

Очевидцы сообщают, что недавно рысь и вовсе набросилась на хозяйку. Эта информация проверяется.