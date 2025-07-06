https://news.day.az/world/1765834.html Волк и олень сбежали из питомника в Подмосковье - ВИДЕО Волк и олень сбежали из питомника в деревне Воютино в Шаховском районе Подмосковья. Звери спокойно разгуливают по улицам и нагоняют страха на жителей области. К слову, местные уже давно борются с зоопитомником, в котором содержатся пумы, волки, олени и даже - львы.
Волк и олень сбежали из питомника в Подмосковье - ВИДЕО
Волк и олень сбежали из питомника в деревне Воютино в Шаховском районе Подмосковья.
Звери спокойно разгуливают по улицам и нагоняют страха на жителей области. К слову, местные уже давно борются с зоопитомником, в котором содержатся пумы, волки, олени и даже - львы.
Жильцы ближайших деревень пишут жалобы, обращаются в прокуратуру и требуют закрыть питомник. Раньше он, кстати, располагался в Одинцово (там тоже нашлись недовольные), но его перенесли в Воютино. Переехав, владельцы зоопитомника столкнулись с новыми трудностями - им не рады и тут.
Очевидцы сообщают, что недавно рысь и вовсе набросилась на хозяйку. Эта информация проверяется.
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