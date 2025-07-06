США пригрозили возвратом пошлин без прогресса в диалоге для ряда стран

Соединенные Штаты намерены известить некоторые страны о том, что если не будет достигнуто заметного прогресса в торговых переговорах, то Вашингтон с 1 августа вернет таможенные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом еще 2 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Президент Трамп намерен направить письма нашим некоторым торговым партнерам, в которых будет указано, что если вы не сдвинете дело с мертвой точки, то с 1 августа будет возвращен уровень пошлин, объявленный 2 апреля", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

По словам Бессента, американская администрация планирует отправить подобные письма руководству порядка 100 стран, с которыми у Вашингтона нет обширной торговли.

Глава американского Минфина добавил, что в ближайшие дни может состояться "несколько больших объявлений" о заключении торговых соглашений с США.