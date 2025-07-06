https://news.day.az/world/1765898.html В Британии заявили о нападении на судно у берегов Йемена У берегов йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно. Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морском флоте (ВМС) королевства на своем сайте.
В Британии заявили о нападении на судно у берегов Йемена
У берегов йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морском флоте (ВМС) королевства на своем сайте.
"Судно было атаковано несколькими небольшими судами, которые открыли огонь из стрелкового оружия и самоходных гранатометов. Вооруженная группа безопасности открыла ответный огонь, ситуация продолжается. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении.
В управлении уточнили, что нападение произошло в 51 морской миле к юго-западу от Ходейды. Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
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