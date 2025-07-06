В Британии заявили о нападении на судно у берегов Йемена

У берегов йеменского порта Ходейда произошло нападение на судно.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при Военно-морском флоте (ВМС) королевства на своем сайте.

"Судно было атаковано несколькими небольшими судами, которые открыли огонь из стрелкового оружия и самоходных гранатометов. Вооруженная группа безопасности открыла ответный огонь, ситуация продолжается. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что нападение произошло в 51 морской миле к юго-западу от Ходейды. Судам рекомендовали соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.