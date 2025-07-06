Азербайджан поддержал создание молодежного центра в Кении - ФОТО
Азербайджанское агентство содействия международному развитию (AIDA), действующее при министерстве иностранных дел, присоединилось к проекту по созданию Центра молодежного лидерства и инноваций в Кении. Центр будет действовать в столице Найроби.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, целью проекта является повышение квалификации и роли молодых людей в обществе, развитие лидерских качеств и активизация усилий по построению успешной карьеры.
Церемония презентации Центра состоялась 4 июля. Финансовую помощь AIDA в размере 34 000 долларов США, выделенную на материально-техническое обеспечение проекта и рассчитанную на два этапа, Центру вручил посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев.
На церемонии был подписан документ о намерениях между AIDA, Кенийским институтом специального образования и обучения и другими партнерами проекта.
Выступавшие оценили участие AIDA в этом гуманитарном проекте как неотъемлемую часть динамично развивающихся отношений между Азербайджаном и Кенией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре