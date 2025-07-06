В поселке Говсан Сураханского района Баку, вблизи домов Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает Day.Az, причиной аварии стало ухудшение состояния здоровья водителя.

Согласно информации, ему стало плохо за рулем, в результате чего он потерял управление, автомобиль врезался в бетонное ограждение.

На место происшествия прибыли спасатели, которые разбили стекла заблокированной машины и извлекли водителя.

Также была вызвана бригада скорой медицинской помощи.