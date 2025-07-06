https://news.day.az/society/1765858.html В Говсане автомобиль врезался в ограждение, водитель госпитализирован В поселке Говсан Сураханского района Баку, вблизи домов Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Как сообщает Day.Az, причиной аварии стало ухудшение состояния здоровья водителя.
В Говсане автомобиль врезался в ограждение, водитель госпитализирован
В поселке Говсан Сураханского района Баку, вблизи домов Государственного агентства жилищного строительства (MİDA), произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
Как сообщает Day.Az, причиной аварии стало ухудшение состояния здоровья водителя.
Согласно информации, ему стало плохо за рулем, в результате чего он потерял управление, автомобиль врезался в бетонное ограждение.
На место происшествия прибыли спасатели, которые разбили стекла заблокированной машины и извлекли водителя.
Также была вызвана бригада скорой медицинской помощи.
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