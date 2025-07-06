https://news.day.az/politics/1765870.html Азербайджан соболезнует США Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнения в американском штате Техас. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД в "Х".
Азербайджан соболезнует США
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в американском штате Техас.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.
"Мы глубоко опечалены большим количеством смертей и травм, вызванных наводнением в штате Техас, США. Мы выражаем искренние соболезнования правительству США и всем, кого коснулась эта трагедия", - говорится в публикации.
Отметим, что в американском штате Техас продолжительные проливные дожди и выход из берегов реки Гваделупе стали причиной наводнения.
В результате инцидента погибло не менее 50 человек.
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