Азербайджан соболезнует США

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с гибелью людей в результате наводнения в американском штате Техас.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

"Мы глубоко опечалены большим количеством смертей и травм, вызванных наводнением в штате Техас, США. Мы выражаем искренние соболезнования правительству США и всем, кого коснулась эта трагедия", - говорится в публикации.

Отметим, что в американском штате Техас продолжительные проливные дожди и выход из берегов реки Гваделупе стали причиной наводнения.

В результате инцидента погибло не менее 50 человек.