В Узбекистане произошло землетрясение

Землетрясение в 4 балла произошло в Бухарской области Узбекистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

"Землетрясение на территории Узбекистана. В эпицентре - 4 балла. Сила подземных толчков на территории Узбекистана: город Газли - 2 балла, 36 км, Каракулский район - 2 балла, 49 км, Пешкунский район - 2 балла, 52 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 533 км в юго-западном направлении. Время: 20:16:55 (19:16:55 по Баку) 06.07.2025. Магнитуда - 3,7", - говорится в сообщении.

О жертвах и разрушениях не сообщается.