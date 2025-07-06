Маск подал документы на регистрацию своей партии в избирком

Илон Маск подал заявку на регистрацию политической партии "Америка" в Федеральную избирательную комиссию США (FEC).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ размещен на портале ведомства.

Согласно заявлению, партия получит название "Америка" (America Party, AMEP). Заявка отправлена 6 июля. В настоящее время она числится как "необработанная" в реестре обращений и заявлений FEC.

5 июля Маск заявил, что создаст политическую партию по итогам голосования в X. Целью создания партии бизнесмен провозгласил "возвращение свободы". В голосовании приняли участие более 1,2 млн пользователей соцсети. За создание новой партии высказались 65,4%.

Ранее были названы главные трудности новой партии Илона Маска "Америка".