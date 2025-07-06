Названы главные трудности новой партии Илона Маска «Америка»

Новая партия миллиардера Илона Маска "Америка", о создании которой предприниматель заявил накануне, столкнется с серьезными проблемами - от структуры политической системы США, которая благоприятствует двухпартийной системе, до сложностей, которые могут возникнуть из-за его темперамента.

Как передает Day.Az, об этом пишет обозреватель The Washington Post Меган Васкес.

Первое, на что обращает внимание автор материала, - институциональные барьеры и правила голосования, свойственные американской политике.

"Избирательная система США, в которой победитель получает всё, не приветствует третьи стороны", - говорится в статье.

Профессор Джорджтаунского университета Ганс Ноэль подчеркивает, что в США требуется "победить вчистую".

"Это не похоже на другие демократии, где вы создаете небольшую партию и получаете 20% или 30%, а затем получаете некоторую долю мест в законодательном органе и можете отталкиваться от этого", - пояснил он.

Другой проблемой может стать исторический опыт и вызовы последних лет, с которыми сталкиваются США.

"Политические партии за пределами американской двухпартийной системы существуют уже давно, но их недавняя общенациональная привлекательность ограничена", - говорится в статье.

The Washington Post приводит всего несколько примеров, когда независимым кандидатам - то есть не принадлежащим ни к демократам, ни к республиканцам - удавалось заручиться поддержкой выборщиков. Причем последний такой успешный случай произошел в 1968 году, когда пять южных штатов поддержали кандидата в президенты от Американской независимой партии Джорджа Уоллеса. А вот в 1992 году магнат-миллиардер Росс Перо получил около 19% голосов избирателей, но ни одного - от коллегии выборщиков.

Сложности вызывают и масштабы, и стратегия, которых планирует придерживаться Маск. Он утверждает, что намерен нацелиться на промежуточные выборы в 2026 году, однако эксперты ставят под сомнение возможности кандидатов от его партии. При этом не отрицается возможность, что представители партии Маска сыграют роль "спойлеров", то есть таких кандидатов, которые оттягивают на себя часть голосов избирателей от других, более успешных кандидатов от основных партий.

Кроме того, проблемой для миллиардера является наличие разногласий внутри его потенциального электората. Ганс Ноэль из Джорджтаунского университета утверждает, что "80% среднего класса, на которых Маск рассчитывает, не обязательно обладают достаточной сплоченностью, чтобы сформировать политическую партию".

В связи с этим сложно рассчитывать и на привлечение политических союзников.

"После ухода из федерального правительства и последовавшего за этим конфликта с Трампом и конгрессменами-республиканцами влияние Маска в партии, похоже, ослабевает. Союзник [президента США Дональда] Трампа Джеймс Фишбэк уже заявил, что он создает суперкомитет политических действий, чтобы ослабить политические усилия Маска", - говорится в статье.

Наконец, против устремлений Маска может сыграть его характер, считает автор материала.

"Будет ли темпераментный миллиардер, широко известный тем, что бросает вызов нормам и ставит амбициозные цели для своих команд, проектирует ракеты и электромобили, терпеть бесчисленные процессы, чтобы внести кандидатов в бюллетени, только чтобы потенциально проиграть в этой гонке?" - задается вопросом Васкес.

Эксперты полагают, что ему просто может не хватить терпения.