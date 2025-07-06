В Батуми прошла церемония открытия женского Кубка мира по шахматам

В грузинском городе Батуми состоялась церемония открытия Кубка мира по шахматам среди женщин.

Как передает Day.Az, Азербайджан на турнире представляют четыре шахматистки - Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева и Гюльнар Мамедова.

По итогам жеребьевки в первом раунде Г.Бейдуллаева сыграет с представительницей Ирана Анахитой Захедифар, У.Фаталиева - с австралийкой Цзилин Чжан, Ханым Баладжаева - с казахстанкой Э.Калиахмет, а Г.Мамедова - с китаянкой Юньшань Ли.

Общий призовой фонд турнира составляет 691 250 долларов. Победительница получит 50 000 долларов. Шахматистки, занявшие первые три места, получат путевки на Турнир претенденток.

Отметим, что в соревновании участвуют 107 шахматисток из 47 стран.