В Газахе трагически погиб отец шехида

В селе Газахбейли Газахского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az, местный житель Кямран Набиев, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте.

Отметим, что погибший был отцом шехида 44-дневной Отечественной войны Фарида Набиева.

По данному факту проводится расследование.