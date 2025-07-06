https://news.day.az/society/1765906.html В Газахе трагически погиб отец шехида В селе Газахбейли Газахского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, местный житель Кямран Набиев, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте.
В Газахе трагически погиб отец шехида
В селе Газахбейли Газахского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az, местный житель Кямран Набиев, находившийся за рулем автомобиля Hyundai, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. От полученных травм водитель скончался на месте.
Отметим, что погибший был отцом шехида 44-дневной Отечественной войны Фарида Набиева.
По данному факту проводится расследование.
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