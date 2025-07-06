Смертельное ДТП в Шамкире

В Шамкирском районе Азербайджана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

По информации Day.Az, столкновение произошло между двумя автомобилями, один из которых двигался на высокой скорости.

В результате аварии один человек скончался на месте, несколько других получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавших.

По факту происшествия начато официальное расследование.