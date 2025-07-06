https://news.day.az/society/1765818.html Смертельное ДТП в Шамкире В Шамкирском районе Азербайджана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. По информации Day.Az, столкновение произошло между двумя автомобилями, один из которых двигался на высокой скорости. В результате аварии один человек скончался на месте, несколько других получили травмы различной степени тяжести.
Смертельное ДТП в Шамкире
В Шамкирском районе Азербайджана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
По информации Day.Az, столкновение произошло между двумя автомобилями, один из которых двигался на высокой скорости.
В результате аварии один человек скончался на месте, несколько других получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время устанавливаются личности погибшего и пострадавших.
По факту происшествия начато официальное расследование.
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