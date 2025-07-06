https://news.day.az/world/1765923.html Пашинян подал в суд на армянскую газету Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на газету "Грапарак".Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной стала написанная про него статья.
Пашинян подал в суд на армянскую газету
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на газету "Грапарак".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной стала написанная про него статья.
Согласно информации, он требует опровергнуть изложенные в статье предположения и выплатить ему компенсацию в 1 млн драмов ($2,6 тыс).
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