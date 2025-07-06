Пашинян подал в суд на армянскую газету

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд на газету "Грапарак".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, причиной стала написанная про него статья.

Согласно информации, он требует опровергнуть изложенные в статье предположения и выплатить ему компенсацию в 1 млн драмов ($2,6 тыс).