Сильный ветер повалил деревья в Ереване

Сильный ветер вчера повалил в Армении множество деревьев и столбов, а также сорвал кровлю с крыш зданий.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Последствия разгула стихии устраняли в Ереване, а также в Вайоцдзорской и Армавирской областях, сообщает Спасательная служба МВД Армении.