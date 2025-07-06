https://news.day.az/world/1765810.html Сильный ветер повалил деревья в Ереване - ВИДЕО Сильный ветер вчера повалил в Армении множество деревьев и столбов, а также сорвал кровлю с крыш зданий. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Последствия разгула стихии устраняли в Ереване, а также в Вайоцдзорской и Армавирской областях, сообщает Спасательная служба МВД Армении.
Сильный ветер повалил деревья в Ереване - ВИДЕО
Сильный ветер вчера повалил в Армении множество деревьев и столбов, а также сорвал кровлю с крыш зданий.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Последствия разгула стихии устраняли в Ереване, а также в Вайоцдзорской и Армавирской областях, сообщает Спасательная служба МВД Армении.
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