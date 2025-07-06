https://news.day.az/world/1765810.html

Сильный ветер повалил деревья в Ереване - ВИДЕО

Сильный ветер вчера повалил в Армении множество деревьев и столбов, а также сорвал кровлю с крыш зданий. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Последствия разгула стихии устраняли в Ереване, а также в Вайоцдзорской и Армавирской областях, сообщает Спасательная служба МВД Армении.