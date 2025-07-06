https://news.day.az/world/1765813.html В Японии снова произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Японии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны. По его данным, эпицентр стихии находился близ деревни Тосима на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 20 км.
В Японии снова произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано на юго-западе Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны.
По его данным, эпицентр стихии находился близ деревни Тосима на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 20 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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