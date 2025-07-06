Ситуация с лесными пожарами в Сирии ухудшается

Лесные пожары, вспыхнувшие несколько дней назад на западе Сирии, в настоящий момент охватили уже примерно 10 тыс. гектаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные привел министр по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий во временном правительстве страны Раед ас-Салех.

"Ситуация в провинции Латакия приобретает трагический характер: к настоящему моменту мы можем говорить, что площадь лесных пожаров приблизилась к 10 тыс. гектаров, сгорели сотни тысяч деревьев", - написал он в X. На месте работают 80 сирийских пожарных команд, которым активно помогают волонтеры и местные жители, отметил ас-Салех. Министр также поблагодарил Иорданию и Турцию, вызвавшихся помочь Сирии в тушении и направивших в Латакию вертолеты, цистерны с водой и пожарные машины с экипажами.