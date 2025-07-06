Награждены победители Бакинского фестиваля скорости

Объявлены победители Бакинского фестиваля скорости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на Бакинском фестивале скорости, организованном Автомобильной федерацией Азербайджана при содействии операционной компании Baku City Circuit и компании Caspian Event Organisers, состоялись отборочный и финальный этапы соревнований US Legends Cars - соревнований, полных соперничества для любителей скорости. Пилот Адиль Ахундов занял первое место, Мурад Гасанов - второе, а Фарид Гулиев - третье.

В рамках фестиваля также были организованы дрифт-шоу и выставка, демонстрирующая инновации в автомобильной промышленности.