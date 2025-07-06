https://news.day.az/society/1765897.html Награждены победители Бакинского фестиваля скорости - ФОТО Объявлены победители Бакинского фестиваля скорости.
Награждены победители Бакинского фестиваля скорости - ФОТО
Объявлены победители Бакинского фестиваля скорости.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на Бакинском фестивале скорости, организованном Автомобильной федерацией Азербайджана при содействии операционной компании Baku City Circuit и компании Caspian Event Organisers, состоялись отборочный и финальный этапы соревнований US Legends Cars - соревнований, полных соперничества для любителей скорости. Пилот Адиль Ахундов занял первое место, Мурад Гасанов - второе, а Фарид Гулиев - третье.
В рамках фестиваля также были организованы дрифт-шоу и выставка, демонстрирующая инновации в автомобильной промышленности.
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