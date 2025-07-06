В Балтийском море рухнул вертолет

В Балтийском море между эстонскими островами Вилсанди и Саарема рухнул в море вертолет.

Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на эстонское телевидение ERR в своем Telegram-канале сообщает издание URA.

По предварительным данным, все находившиеся на борту потерпевшего крушение воздушного судна пассажиры остались живы. Точное количество людей, находившихся на борту, не сообщается. На месте ведется спасательная операция.