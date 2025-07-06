Суданец покинет стамбульский аэропорт после 40 дней ожидания

Суданца, который застрял в аэропорту Стамбула на более чем 40 дней, в скором времени отправят обратно на родину.

Как передает Day.Az, об этом сообщила новостная платформа гражданской авиации Турции Havasosyalmedya.

"Хотя случай с суданским пассажиром, особенно среди пассажиров из африканских стран, привлек внимание общественности, этот пример не уникален. Авиакомпании оставляют пассажиров, не удовлетворяющих условиям путешествия, на этаже международных вылетов", - говорится в публикации.

По информации издания, некоторые из таких пассажиров покупают новый билет и продолжают путь с разными авиакомпаниями, а те, кто отказываются лететь, надолго остаются в терминале. Однако, по словам представителей властей Турции, некоторые из этих пассажиров пытаются нелегально попасть в европейские страны, получив поддельные паспорта.

"Никто из тех, кто подолгу находится в терминале, не является невинным путешественником, который "хочет уехать, но не может". Пассажир из Судана возвращается домой", - указало издание.