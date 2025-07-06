Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой нанесли удар по аэропорту Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал он в эфире подконтрольного "Ансар Аллах" телеканала Al Masirah.