В Европе испугались одного решения Трампа

Европейские чиновники боятся, что США перестанут предоставлять обновления программного обеспечения (ПО) для военной техники, которая была закуплена у американских компаний, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп проявляет меньше интереса к Североатлантическому альянсу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Некоторые чиновники из Европы обеспокоены, что США может однажды решить отказаться предоставлять критические обновления ПО, их беспокойство усиливается периодическими сомнениями президента Трампа в отношении обязательств Вашингтона по НАТО и периодическим смягчением тона в отношении России", - передает издание.

Как отмечают авторы материала, европейские страны столкнулись с дилеммой: строить ли им собственную военную промышленность или же продолжать работу на базе американских передовых технологий. Они резюмировали, что смешанный подход чиновников будет означать, что Европа, вероятно, останется зависимой от США.