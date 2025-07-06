https://news.day.az/politics/1765902.html Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО 6 июля председатель Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садык прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Председатель Национальной ассамблеи Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
6 июля председатель Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садык прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az, в международном аэропорту имени Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги двух стран, гостя встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Пакистан Кямаледдин Гафаров и другие официальные лица.
Отметим, что спикер Национальной Ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садык в рамках своего официального визита в Азербайджан проведет ряд встреч и обсудит вопросы развития двусторонних отношений.
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