https://news.day.az/world/1765940.html Трамп может объявить о прекращении огня в Газе Президент США Дональд Трамп в понедельник, 10 июля, может объявить о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает The National со ссылкой на источники.
Трамп может объявить о прекращении огня в Газе
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 10 июля, может объявить о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает The National со ссылкой на источники.
По их словам, объявление о прекращении огня может произойти в случае достижения договоренностей на переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС, которые проходят в Катаре.
Объявление Трампа будет включать призыв к ХАМАС сложить оружие, освободить заложников, а также "требование покинуть Газу и жить в изгнании".
До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что для освобождения заложников в секторе Газа могут быть приняты сложные решения.
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