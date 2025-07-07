Трамп может объявить о прекращении огня в Газе

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 10 июля, может объявить о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщает The National со ссылкой на источники.

По их словам, объявление о прекращении огня может произойти в случае достижения договоренностей на переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС, которые проходят в Катаре.

Объявление Трампа будет включать призыв к ХАМАС сложить оружие, освободить заложников, а также "требование покинуть Газу и жить в изгнании".

До этого президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что для освобождения заложников в секторе Газа могут быть приняты сложные решения.