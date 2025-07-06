https://news.day.az/sport/1765936.html Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Кубке Европы в Праге Завершился Кубок Европы по дзюдо среди молодежи, который проходил в Праге, столице Чешской Республики. Как сообщает Day.Az, во второй и заключительный день соревнований представитель сборной Азербайджана Давуд Намазлы, выступавший в весовой категории до 100 кг, завоевал серебряную медаль, поднявшись на вторую ступень пьедестала почёта.
Азербайджанский дзюдоист завоевал серебро на Кубке Европы в Праге
Завершился Кубок Европы по дзюдо среди молодежи, который проходил в Праге, столице Чешской Республики.
Как сообщает Day.Az, во второй и заключительный день соревнований представитель сборной Азербайджана Давуд Намазлы, выступавший в весовой категории до 100 кг, завоевал серебряную медаль, поднявшись на вторую ступень пьедестала почёта.
В турнире приняли участие 428 дзюдоистов из 32 стран.
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