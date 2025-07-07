В российских аэропортах отменено 287 рейсов, задержано 106

В аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода отменено 287 рейсов, задержано еще 106.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает АПА со ссылкой на Росавиацию.

По имеющейся информации, в Шереметьево отменен 171 рейс, еще 56 задержаны. В петербургском аэропорту Пулково отменено 90 рейсов, задержано еще 37.

Столкнувшись с самыми длительными ограничениями из-за опасности атаки дронов, аэропорт Нижнего Новгорода отменил 26 рейсов и задержал еще 13.

Аэропорты Пскова, Иваново, Калуги, Санкт-Петербурга и Тамбова также временно не выполняют рейсы.