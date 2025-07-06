https://news.day.az/world/1765935.html Лидеры БРИКС оценили риск возникновения ядерного конфликта Участники саммита БРИКС в Бразилии заявили о возросшем риске возникновения ядерного конфликта в мире. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита объединения в Рио-де-Жанейро. "Выражаем обеспокоенность в связи с растущими рисками ядерного конфликта.
Лидеры БРИКС оценили риск возникновения ядерного конфликта
Участники саммита БРИКС в Бразилии заявили о возросшем риске возникновения ядерного конфликта в мире.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита объединения в Рио-де-Жанейро.
"Выражаем обеспокоенность в связи с растущими рисками ядерного конфликта. Подчеркиваем необходимость укрепления системы контроля над вооружениями, режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в сообщении.
В документе подчеркивается, что подобные меры "помогут добиться глобальной стабильности, мира и безопасности".
Ранее мы сообщали, что в 2026 году председателем БРИКС станет Индия, которая проведет следующий саммит лидеров.
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