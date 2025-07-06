Лидеры БРИКС оценили риск возникновения ядерного конфликта

Участники саммита БРИКС в Бразилии заявили о возросшем риске возникновения ядерного конфликта в мире.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоговую декларацию саммита объединения в Рио-де-Жанейро.

"Выражаем обеспокоенность в связи с растущими рисками ядерного конфликта. Подчеркиваем необходимость укрепления системы контроля над вооружениями, режима нераспространения ядерного оружия", - говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что подобные меры "помогут добиться глобальной стабильности, мира и безопасности".

Ранее мы сообщали, что в 2026 году председателем БРИКС станет Индия, которая проведет следующий саммит лидеров.