Азербайджанский газовый транзит

Автор: Лейла Таривердиева

Неожиданное похолодание поставило европейские страны в нелегкое положение. В условиях критического уровня заполненности газохранилищ погода снова вынудила начать отбор топлива. Как мы уже не раз отмечали, в наиболее выгодной ситуации оказались те страны, которые являются партнерами Азербайджана по Южному газовому коридору. И ситуация для них могла бы быть еще безопаснее, если бы они выполнили своевременно свои обязательства по договорам. Но, как говорится, лучше поздно, чем очень поздно.

Сегодня полным ходом идут завершающие работы на интерконнекторе Греция-Болгария (IGB), по которому природный газ из Азербайджана будет поступать в Болгарию. Газ должен был начать поступать в эту страну по IGB еще в 2020 году, но реализация проекта была по различным причинам затянута. Серьезный энергетический кризис прошлой осени и назревающие в связи с ситуацией в Украине проблемы заставили многих взглянуть на вопрос серьезнее.

В настоящее время Европа находится в активном поиске альтернативных направлений импорта энергоносителей. На волне, поднявшейся еще прошлой осенью, вновь вышел на повестку вопрос Транскаспийского газопровода. Проект, призванный дотянуть до Европы трубы с туркменским газом. Интерконнектор, который собирается построить созданная специально в этих целях американская компания Trans Caspian Resources (TCR), должен связать месторождение Банка Ливанова в туркменском шельфе Каспия с месторождением Азери-Чираг-Гюнешли, откуда туркменский газ по подводному газопроводу отправится на терминал в Сангачале и поступит в ЮГК. Детали проекта значения не имеют, так как американская компания пока не нашла финансы на свою затею и не решены многие другие вопросы. Кроме того, идее ТКГ четверть века и со времен ее появления многое на энергетической карте Прикаспия изменилось.

Отметим, что в прошлом Азербайджан неоднократно предлагал построить соединительную трубу и транспортировать газ Туркменистана по азербайджанской трубопроводной системе. Наша страна была не прочь стать транзитером туркменского газа. Этому мешало отсутствие правового статуса у Каспия, лоббирование против проекта России и Ирана, отсутствие единства во мнении у партнеров и неопределенность с финансированием. В 2018 году была подписана Каспийская декларация и это сняло много вопросов. Однако к тому времени Азербайджан в связи с открытием месторождения Шахдениз сам превратился в потенциального уже не транзитера чужого, а экспортера собственного газа. В конце декабря 2020 года азербайджанский газ дошел до стран Европы. Азербайджан реализовал проект, несмотря на выкладки экспертов, неблагоприятные прогнозы, заявления о нерентабельности и прочие палки в колеса.

Южный газовый коридор, состоящий из Южнокавказского газопровода, Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) оказался доходным, рентабельным и очень нужным. Добыча на Шахдениз в ближайшие годы будет расти. В 2020 году на месторождении был добыт 21 миллиард кубометров газа, в 2021-м - 22,4 миллиарда. В текущем году на Шахдениз ожидается добыча 22,8 миллиардов кубометров природного газа и 33,3 миллиона баррелей газового конденсата. Добыча газа по стране будет расти в целом. В ноябре прошлого года правительство Азербайджана опубликовало среднесрочные прогнозы по добыче нефти и газа в стране до 2026 года. Согласно прогнозам, в 2023 году будет добываться около 48 миллиардов, в 2024 году - 49 миллиардов, в 2025 году - около 50 миллиардов кубометров газа. Своей очереди ожидают газоконденсатный блок Умид-Бабек (вторая фаза), перспективная структура Шафаг-Асиман, месторождения Карабах и Абшерон. Работы на Абшероне планируется начать уже в ближайшее время, а первый газ получить на месторождении в 2023 году.

О чем говорят все эти цифры. О том, что роль Азербайджана как экспортера газа в Европу будет только возрастать. Уже сейчас европейские страны усиленно лоббируют вопрос расширения ЮГК. На нынешнем этапе пропускная способность трубопровода составляет 16 миллиардов кубометров газа в год, при этом возможности расширения Трансадриатического газопровода составляют 20 миллиардов, а Трансанатолийского - до 31 миллиарда кубометров в год.

В связи с планами американской компании относительно каспийского интерконнектора возникает ряд вопросов. В первую очередь, следующий: а готов ли Азербайджан предоставить свою газотранспортную систему туркменскому газу, отложив в сторону планы по наращиванию добычи собственного голубого топлива?

"Азербайджан - это феномен. Это единственная нефтегазодобывающая страна, которая сотрудничает со своими нефтегазодобывающими соседями. Нигде в мире больше такого нет. Наша страна показала уже не раз, что не соперничает, не ставит никому палки в колеса, не пытается урвать что-то за счет интересов соседей. Азербайджан настроен оптимистично и добрососедски. Баку-Тбилиси-Джейхан показывает, что все добывающие нефть наши соседи могут воспользоваться нашим трубопроводом. Если бы Иран добывал нефть в своем шельфе, он тоже мог бы воспользоваться нашей инфраструктурой. Поэтому Президент Ильхам Алиев говорил о том, что Южный газовый коридор меняет географию. Зарабатывают от азербайджанского проекта не только экспортеры и получатели, но и транзитные страны. Это главная философия нашего энергетического сотрудничества в Каспийском бассейне. Никакой политики", - сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

О Транскаспийском газопроводе иностранные компании и представители политических кругов разных государств, отвечающие за энергетическую безопасность, говорят давно. Это хорошо. О Транскаспийском газопроводе впервые было упомянуто в 1996 году. То есть 26 лет вопрос остается на повестке дня. В отличие от Набукко, который продержался лишь 10 лет и "скончался".

Четвертая страна по запасам газа в мире Туркменистан желает экспортировать свои ресурсы на Запад по альтернативному маршруту. И это понятно. Для Азербайджана плюс заключается в том, что этот газ будет транспортироваться на региональные и европейские рынки посредством газотранспортной системы нашей страны. В зависимости от договоренностей страны-продавца с покупателями.

Азербайджан, создавая Южный газовый коридор, объявил, что не собирается сделать эту инфраструктуру закрытой, как в некоторых странах. Она открыта, и те страны, которые имеют свободные объемы газа и желают их реализовать на западных рынках могут воспользоваться нашей инфраструктурой. Но не в безразмерных объемах, а в объеме возможностей, предоставляемых газопроводом и не противоречащих нашим коммерческим интересам. Так же и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Есть возможности - пожалуйста, отправляйте. Не будет так, что азербайджанский газ и азербайджанские интересы отойдут на второй план.

Не очень разбирающиеся в вопросе люди мысленно уже пропускают через наши трубы все 30 миллиардов кубометров туркменского газа. Мне приходится в таких случаях заняться арифметикой и объяснять, что к чему. Общий объем возможностей ЮГК - 31 миллиард кубометров. Но это до границ Европы. Дальше возможности трубопровода ниже - 20 миллиардов кубометров. Сейчас по ЮГК транспортируется 10 миллиардов кубометров в рамках "Шахдениз-2". Если Европа не буде ставить нам палки в колеса своим Третьим энергетическим пакетом, мы можем экспортировать на европейские рынки еще 10 миллиардов кубометров газа в рамках "Абшерон-2". Это месторождение располагает 350 миллиардами кубометров газа, из которых только 50 миллиардов пойдут на внутренний рынок, а оставшиеся 300 миллиардов могут быть направлены европейским покупателям, если ЕС снимет лимит для одного экспортера.

Кроме того, Европа к 2050 году вроде как собирается вообще отказаться от газа, поэтому мы, конечно, заинтересованы реализовать имеющиеся объемы газа до этого срока. Если мы в 2025 году подпишем контракт на разработку, потребуется 5 лет, чтобы вывести газ на рынки и столько же времени на расширение. Если разделить запасы "Абшерона" на оставшиеся до "часа х" годы, то как раз получим примерно 10 миллиардов кубометров в год. И это будет объем, зарезервированный еще на стадии проекта в 2013 году, чтобы весь наш газ транспортировать в Европу. Мы не сможем продавать такие объемы в Грузии или на армянском рынке, если все уладится.

Так что к вопросу Транскаспийского интерконнектора следует относиться без излишнего энтузиазма, а рассматривать вопрос с точки зрения коммерции, экономики и цифр. Азербайджан не может остановить свой экспорт и транспортировать туркменский газ. Если освободится место, Азербайджан может предложить его Туркменистану. Но это будет не так скоро. Считаю, что пропуск даже 5 миллиардов кубометров туркменского газа создаст проблемы для нашего экспорта.

Вопрос расширения ЮГК не удастся решить так быстро, как того хотят партнеры. Дело даже не в финансах, а в том, что за соответствующим оборудованием на мировом рынке - огромные очереди. Компрессоры, турбины, прочее оборудование. За всем этим нужно ждать очереди по несколько лет. Поэтому руководитель TANAP Салтык Дюзйол отмечал, что если раньше можно было расширить трубопровод за три года, то теперь на это требуется пять лет, так как необходимо приобрести товары, услуги и оборудование. А это сейчас долго ждать. И цены очень высокие. Вероятнее всего, первые объемы газа с месторождения "Абшерон" начнут добываться в 2023 году. Пять лет понадобятся на проработку деталей, строительство платформы, бурение и др. В 2028 году мы сможем вывести на европейские рынки минимум 5-6 миллиардов кубометров газа, а при дополнительном инвестировании на расширение проекта и 10 миллиардов.

Давайте посмотрим на характеристики планируемого американцами интерконнектора. Допустим, что трубу протянули. А дальше? Какой будет ее пропускная способность? Допустим, 5 миллиардов кубометров. А от АЧГ до Сангачала ведь идет обычный подводный газопровод, не магистральный, пропускной способностью максимум 5 миллиардов. Но дело в том, что эти мощности нужны нам самим, мы ведь собираемся в дальнейшем разрабатывать "Карабах", "Достлуг". Эта инфраструктура тоже будет подключена к этому трубопроводу. Когда американцы говорят о своих планах, они не задумываются о таких моментах. Они распланировали огромные запасы Туркменистана дотянуть до Европы в ближайшее время и заменить ими российский газ. Но это больше политические заявления, без учета технических и коммерческих деталей.