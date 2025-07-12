Президент Сирии на переходный период посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

12 июля находящийся в нашей стране с рабочим визитом Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа посетил Аллею почетного захоронения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Ахмед аш-Шараа почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.