https://news.day.az/politics/1767261.html Президент Сирии на переходный период посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО 12 июля находящийся в нашей стране с рабочим визитом Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа посетил Аллею почетного захоронения.
Президент Сирии на переходный период посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО
12 июля находящийся в нашей стране с рабочим визитом Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа посетил Аллею почетного захоронения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Ахмед аш-Шараа почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.
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