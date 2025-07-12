SOCAR приостановила работу химзаводов в Сумгайыте

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приостановила работу завода "Этилен-Полиэтилен" (ЭП) и предприятий SOCAR Polymer, расположенных в Сумгайыте.

Как сообщает Day.Az, причиной такого решения стала неисправность в технологическом режиме (расходомере газа) на заводе ЭП Производственного объединения "Азерикимья" (дочернее предприятие SOCAR).

По информации компании, на факельных установках заводов наблюдается горение и задымление.

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы для возобновления деятельности предприятий.