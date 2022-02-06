Азербайджан открыл новую страницу в газовом партнерстве с Европой

В пятницу, 4 февраля в Баку, во дворце "Гюлистан", состоялось VIII министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Эти заседания проводятся ежегодно, но в этом году в Европе его ожидали его с особым нетерпением. С большим вниманием отнестись к экспортным возможностям нашей страны европейских партнеров заставил кризис, постигший многие страны в минувшем году и продолжающийся, несмотря на некоторое снижение цен на газ. В сложившейся ситуации пример стран, наладивших с Азербайджаном четкое партнерство и по этой причине не испытывавших тех проблем, что выпали на долю соседей по ЕС, стал показательным. И уже в конце 2021 года в Баку стали поступать обращения от новых стран, желающих получать азербайджанский газ.

Не случайно на нынешнем заседании по ЮГК было достаточно много новых участников. Азербайджан показал себя надежным и дисциплинированным партнером, всегда четко выполняющим свои обязательства и не подверженным колебаниям мировой политической конъюнктуры. На этих принципах построена нефтегазовая стратегия Президента Ильхама Алиева. В которой учтены интересы и Азербайджана, и всех, кто желает иметь с ним дело.

4 февраля 2022 года смело можно называть новой страницей в газовом сотрудничестве Европы с Азербайджаном: первая захотела больше газа, второй ответил удовлетворительно на эту просьбу. Все связанные с этим сотрудничеством вопросы будут детализированы в дальнейшем.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Европейская сторона всегда с вниманием и уважением относится к заседаниям Консультативного совета ЮГК. С 2015 года ежегодно европейские чиновники высокого ранга, курирующие энергетическую сферу в своих странах, участвуют в этих заседаниях, организующихся министерством энергетики Азербайджана. Эта платформа была создана для того, чтобы всегда опережать события, не дать возможности в какой-то производственной, строительной цепочке что-то оборвать.

Азербайджан, как новый игрок на газовом рынке, зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Он полностью и даже с опережением выполнил все заявки от европейских потребителей. В кризисный период наша страна поставила своим европейским партнерам больше газа, чем планировалось - вместо 5 миллиардов кубометров 8,1 миллиарда. Это очень момент, который, думаю, впечатлил европейцев. И те, оценив Азербайджан как надежного и четкого поставщика, выразили желание на расширение сотрудничества.

Считаю, что 4 февраля 2022 года можно смело называть новой страницей в газовом сотрудничестве Европы с Азербайджаном. Европа захотела получать больше газа, Азербайджан удовлетворил эту просьбу. Детали будут определены в дальнейшем.

Азербайджан действительно очень дисциплинированный и ответственный игрок. Думаю, состоявшееся в Баку министерское заседание по ЮГК открыло новую страницу для азербайджанского газа. Эту страницу можно озаглавить так: расширение продажи азербайджанского газа на европейских рынках. Когда это будет реализовано, зависит от Европы. Сначала должны европейские правительства, желающие получать азербайджанский газ, объявить об объемах. Затем коммерческие структуры, будь то государственные или частные, должны подписать с консорциумом или Azerbaijan Gas Supply Company контракты об объемах и сроках. Может быть, какие-то объемы будут получаться по долгосрочным контрактам, а какие-то закупаться на спот-рынках, когда заявка на газ подается за месяц вперед и он продается по той цене, которая имеется на данный момент. Это европейская схема реализации газа. По ней, кстати, работает и "Газпром".

Мы четко выполняем контракты и при этом опережаем ожидания европейских потребителей. То есть мы свои дополнительные объемы даем. Азербайджан в прошлом году поставил на европейские рынки 8 миллиардов 150 миллионов кубометров газа. Представитель SOCAR официально заявил, что, несмотря на то, что в текущем году заявлено 9 миллиардов кубометров, мы выйдем на проектную мощность - 10 миллиардов кубометров. Как отмечал Президент Азербайджана, в 2023 году мы можем довести поставки газа в Европу до 11 миллиардов кубометров.

Если говорить о второй фазе, предусматривающей расширение ТАР до 20 миллиардов кубометров газа, то все будет зависеть от заявок. С другой стороны, пока неясно, как официальный Брюссель отреагирует на расширение Трансадриатического трубопровода (ТАР) полностью азербайджанским газом, что противоречит третьему энергетическому пакету, гласящему, что один поставщик может заполнять европейские трубопроводы только на 50 процентов.

Чтобы заполнить вторую половину трубопровода, идущего в Европу, нужно время. Через несколько лет, когда начнется добыча на месторождении "Достлуг", мы сможем пару миллиардов кубометров туркменского газа отправить по свопу в Европу, наша инфраструктура это позволяет. Туркменский своповый газ в Азербайджан транзитом через Иран уже поступает, при этом не создавая никаких проблем, какие ожидались от Транскаспийского трубопровода.

С какого месторождения мы можем обеспечить поставку на европейские рынки дополнительных объемов газа? Это "Абшерон", где доказанные извлекаемые запасы составляют 350 миллиардов кубометров. Из этого объема максимум 50 миллиардов пойдет на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, остальной объем будет реализовываться на внешних рынках. В своем выступлении на заседании глава государства как раз говорил об этом. "Абшерон" одно из крупнейших газоконденсатных месторождений, и работы на нем могут начаться раньше, чем через год. На первом этапе на "Абшероне" будет добываться 1,5 миллиарда кубометров газа. Этот небольшой, на первый взгляд, объем может стать серьезным подспорьем в наращивании экспорта.

В принципе, для дозаправки ЮГК ежегодно в рамках фазы 2 проекта "Абшерон" можно было бы извлекать 10 миллиардов кубометров. Но это зависит от вложений капитала и пожеланий покупателей. Если это будет коммерчески рентабельно, будет выведена цифра, выгодная и поставщику, и покупателю.

Далее - месторождение "Бабек", предполагаемые запасы которого составляют 400 миллиардов кубометров, "Умид" с запасами как минимум в 200 миллиардов кубометров. Значительные объемы газа обещает глубоководная часть "Азери-Чираг-Гюнешли".

В этот раз в заседании Консультативного совета было немало новых участников, что говорит о росте интереса к азербайджанскому газу. Что не удивительно, учитывая ситуацию с газом, сложившуюся в Европе. Зима 2022 года для Европы отличается от зимы 2021 года. 28 января было заявлено, что средняя температура на континенте на 2,5 градуса выше, чем в прошлом году.

Более мягкая зима отмечается на всем северном полушарии. И потому может показаться странным, что большими темпами опустошаются подземные газохранилища. На прошлой неделе уровень газа в них опустился ниже 40 процентов. У этого есть причины. Дело в том, что средняя цена газа на европейских спот-рынках всего пару дней назад превышала 1000 долларов за тысячу кубометров. В этих условиях потребители прибегали к двум способам. Производственные компании, учитывая такую высокую цену, стали больше импортировать угля. Доля угольных теплоэлектростанций в общем объеме выработки уже превысила уровень электростанций, работающих на газе. 2021 год показал, что зеленая энергетика хороша в благоприятные годы, но когда нужда заставит, все, даже такая "зеленая" страна, как Германия, отдадут предпочтение коммерции.

Далее, европейцы увеличили поставки сжиженного из США, что позволило несколько снизить цены.

Следует учесть, что "Газпром" 83 процента своего газа реализует европейцам не по долгосрочным контрактам, а по ценам спотового рынка. Не желая приобретать дорогой газ, европейцы отбирают газ из своих подземных хранилищ, значительно сократив закупки из России. Если посмотреть данные "Газпрома", можно увидеть, что заявки на газ по трубопроводу Ямал-Европа порой вообще отсутствуют. Европейцы думают, что пока хорошая погода, можно использовать резервный газ в ожидании, что и как будет. Как бы там ни было, в текущем году цена газа в Европе, думаю, останется высокой. К апрелю, то есть к концу отопительного сезона, запасы хранилищ могут снизиться до 10-15 процентов, в то врем как в прежние времена уровню топлива в подземных хранилищах не давали опускаться ниже 30 процентов, начиная закачку новых объемов.

Это значит, что весной и летом европейские страны должны приобрести значительные объемы газа, чтобы заполнить свои газохранилища. Даже если цена газа упадет до 500 долларов за тысячу кубометров, для Европы это все равно будет заоблачной ценой. Ведь всего то два года назад газ стоил 250 долларов.

Азербайджан готов к расширению поставок. Наша страна имеет за плечами опыт строительства трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзрум. И всегда четко выполняла свои обязательства. Если проблемы и возникают, то только по вине европейских партнеров. Европа не сумела выполнить то, что должна была выполнить по графику касательно начала поставок азербайджанского газа. Согласно графику, она должна была в четвертом квартале 2018 года принять азербайджанский газ с месторождения "Шахдениз", но европейцам не удалось уложиться. В то время как Турция к концу второго квартала 2018 года четко по графику приняла азербайджанский газ то ТАNAP.

В Европе имеются проблемы с менеджментом в управлении подобными масштабными проектами. В результате Болгария, которая на сто процентов зависит от российского газа, не сумела принять азербайджанский газ, когда тот, наконец, пошел в Европу. Причина - задержка со строительством интерконнектора между Грецией и Болгарией. В греческой части нужно было проложить всего 120 километров труб. Контракт был подписан в сентябре 2013 года, к физическому строительство мы приступили в августе 2015 года. Европа очень безответственно отнеслась к этой идее. Ситуация с той же компанией "Булгаргаз" это результат того, что работа в сфере энергобезопасности в Европе на уровне и европейских организаций, и государств поставлена как попало. Вспомните - по территории Италии нужно было проложить всего 8 километров труб, и что из-за этого творилось, сколько было шума. Европа очень тяжелый игрок. Политика Запада всегда заключалась в том, чтобы купить подешевле, продать подороже и, исходя из маржи, говорить о своем "высоком уровне жизни". Помню, как-то Президент России Путин говорил о том, что европейцы покупают российский газ за 300 долларов, а на внутреннем рынке реализуют за 600 и выше.

Кстати, в попытках европейцев выставить азербайджанский газ альтернативой российскому не вижу никакой коммерческой составляющей - это чисто политика. Президент Ильхам Алиев уже говорил о делающихся Западом попытках противопоставить Азербайджан другим государствам в энергетическом вопросе. Баку со дня подписания в 2013 году соглашения по ЮГК, на различных уровнях заявлял о том, что трубопровод строится для сотрудничества со всеми странами по пути его следования и с добывающими государствами, желающими реализовать на европейском рынке свободные объемы газа. Главная задача Азербайджана - мир и дружба, чтобы созданная им инфраструктура приносила заработок и радость его друзьям. Когда экономические связи хорошо налажены, на следующем этапе это непременно приводит к сглаживанию острых политических углов.

У Азербайджана очень правильный взгляд на вещи, и придумать что-то лучше вряд ли было бы возможно.

Лейла Таривердиева