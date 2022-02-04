https://news.day.az/officialchronicle/1432707.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора - ФОТО
4 февраля в Баку, во дворце "Гюлистан" проходит VIII министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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