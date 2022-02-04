Президент Ильхам Алиев принимает участие в VIII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора

4 февраля в Баку, во дворце "Гюлистан" проходит VIII министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в заседании принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Новость обновляется