https://news.day.az/officialchronicle/1432907.html Президент Ильхам Алиев: На новых рынках есть потребность в азербайджанском газе
Президент Ильхам Алиев: На новых рынках есть потребность в азербайджанском газе
На новых рынках есть потребность в азербайджанском газе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 4 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VIII министерском заседании в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".
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