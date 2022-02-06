Южный газовый коридор

Автор: Лейла Таривердиева, Заслуженный журналист

Нефтегазовая история независимого Азербайджана ведет отсчет с сентября 1994 года и за прошедший период перевернула не одну славную страницу. Два года назад начался новый этап этого пути - с завершением Южного газового коридора Баку стал серьезным игроком и на газовом рынке. Нефтегазовая стратегия, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и оформленная в прочную базу экономического и социального благополучия страны Президентом Ильхамом Алиевым, вывела Азербайджан в число надежных экспортеров газа. С конца 2020 года азербайджанский газ пошел на европейские рынки и стал серьезным подспорьем для потребителей в период кризиса прошлого года.

4 февраля в Баку, во дворце "Гюлистан" состоялось VIII министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

В заседании приняли участие комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, комиссар ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана. К нему подключились также представители энергетических компаний BP, BOTASH, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, LukOil, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур.

Нынешнее заседание стало своеобразным подведением итогов первого года функционирования Южного газового коридора, задействованного по всей протяженности с конца 2020 года. Поставки азербайджанского газа в Европу начались в первые дни 20201 года. Минул год, и все сомнения, имевшиеся насчет возможностей Азербайджана, сегодня сошли на нет. Как сказал, открывая заседание, Президент Ильхам Алиев, мы можем поздравить себя, потому что на этот раз можем сообщить об успешном завершении Южного газового коридора. Президент Азербайджана был очень корректен, не забыл, выражая благодарность, никого, кто так или иначе имел отношение к проекту - европейские организации, страны, инвесторов, подрядчиков. Южный газовый коридор стал одним из крупнейших проектов XXI века. Его строительство обошлось в 33 миллиарда долларов США. И впервые в современной истории в проект вложились все ведущие международные финансовые институты - Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Такого еще не было.

"Мы действительно работаем как одна команда", - сказал азербайджанский лидер.

На представительность заседания обратила внимание и комиссар по энергетическим вопросам Европейской Комиссии Кадри Симсон. То, что в Консультативном совете принимают участие многочисленные министры и представители Западных Балкан, является достаточным доказательством того, насколько большое значение Южный газовый коридор имеет для Европейского Союза и региона, сказала она. "Проходя через шесть стран, этот коридор преодолевает 3500 километров и наглядно свидетельствует о результате сотрудничества между партнерами... Все мы прекрасно помним преодоленные во время этого проекта трудности и препятствия. Однако сегодня даже самые скептически настроенные люди выражают признательность за осуществление этого проекта. Надежный, конкурентный, имеющий приемлемую цену газ находит путь в Юго-Восточную Европу", - заявила Кадри Симсон, считающая Южный газовый коридор летописью успеха.

Отметим, что столь большое число участников и партнеров проекта объясняется не только его дороговизной и масштабами. Это объясняется, в первую очередь важностью и актуальностью газотранспортной системы от Каспия до Европы. Это проект, в котором заинтересованы все - и экспортер, и потребители. И в данном случае делать акцент на какой-то из сторон было бы сложно. Достаточно взглянуть на состав и число прибывших на заседание гостей, чтобы согласиться с тем, что Южный газовый коридор жизненно важен для всех. Причем, после прошлогоднего газового кризиса эта тенденция только усилилась, и, как подчеркнул в выступлении Президент Азербайджана, в нынешнем заседании приняли участие больше стран и компаний, чем в минувшем году. "У нас есть новые участники, и это свидетельствует о том, что на новых рынках есть потребность в азербайджанском газе. Мы готовы, потому что Азербайджан всегда был надежным поставщиком энергетических ресурсов на международные рынки", - заметил он.

Это полностью объективная оценка. За год работы ЮГК Азербайджан вместо запланированных 5 миллиардов кубометров газа поставил на европейские рынки 8,1 миллиард. Эта разница в более чем 3 миллиарда кубометров говорит о растущих возможностях азербайджанской нефтегазовой отрасли, которые были недооценены. А еще это доказывает незаменимость нашей страны в качестве надежного и дисциплинированного партнера. Азербайджан вышел на мировой нефтегазовый рынок в 2006 году. И за прошедший период не было ни одного провала взятых на себя обязательств. Страна четко выполняла все, что брала на себя по международным контрактам, ни разу не подвела партнеров. И если Баку говорит, что в 2022 году вместо запланированных 9 миллиардов кубометров газа закачает в трубу 10 миллиардов, значит, так оно и будет. Азербайджанская сторона очень ценит свою подпись и свое слово. По словам Президента Азербайджана, наша энергетическая политика всегда была очень открытой, прозрачной, рассчитанной на бизнес и результаты и привела к сотрудничеству и взаимной поддержке. По последними данными, доля азербайджанского газа на рынках некоторых стран-импортеров достигает 80 процентов, у некоторых находится на уровне 15-20 процентов. Но показатели растут.

На сегодня подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров. 1 триллион приходится на долю "Шахдениз". В скором времени может начаться добыча на другом крупном месторождении - "Абшерон", где планируется извлекать на первом этапе 1,5 миллиардов кубометров газа в год. Можно назвать в качестве резерва такие месторождения, как "Бабек" (400 миллиардов кубометров), "Умид" (200 миллиардам кубометров). Есть определенные ожидания по глубоководной части АЧГ.

То есть Азербайджану есть за счет чего расширять газовый экспорт. Конечно же, с ростом населения, с расширением производственных мощностей возрастают и потребности внутри самой страны. Но это не помешает нарастить поставки зарубежным партнерам и укрепить имидж Азербайджана, как страны, диверсифицировавшей экспорт энергоресурсов практически по всем позициям. Это и сырая нефть, и нефтепродукты, и газ, и нефтехимическая продукция, и электроэнергия.

Нет необходимости доказывать, насколько важны вопросы, связанные с энергетической безопасностью и энергетической диверсификацией, считает Президент Азербайджана. Все мы понимаем это, отметил он в своем выступлении. Азербайджан, как страна, обладающая значительными нефтегазовыми ресурсами и потенциалом возобновляемой энергии, прекрасно осознает свою ответственность. Президент заверил, что Баку и впредь будет вести себя ответственно для создания лучших возможностей.

Можно не сомневаться, что Азербайджан полностью оправдает надежды своих европейских партнеров. Теперь дело за последними, потому что реализация задуманного во многом зависит и от их ответственности.

С особыми надеждами в Европе обратили взоры на Азербайджан минувшей осенью, когда континент погрузился в энергетический кризис, а цены на газ побили все рекорды. Между тем, те страны, что получали азербайджанский газ, оказались в более выгодном положении, и это заставило новых потенциальных покупателей заспешить в Баку. А еще это заставило европейцев задуматься о своей ответственности. Так, ускорились работы на недостроенном интерконнекторе Греция-Болгария (IGB). Из-за задержек в строительстве IGB Болгария теряет 750 тысяч евро в сутки, а упущенная выгода Софии за последний год составила более 250 миллионов евро, заявил ранее в болгарском парламенте министр энергетики страны Александр Николов.

Строительство интерконнектора протяженностью всего то 182 километра началось в мае 2019 года и должно было завершиться в 2020-м. Bulgargaz EAD подписала 25-летний контракт о приобретении 1 миллиарда кубометров газа в год в рамках "Шахдениз-2" в 2013 году. Планировалось, что в 2020 году азербайджанский газ пойдет в Европу по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) и конечным (пока что конечным) пунктом будет Болгария. Газ из Азербайджана должен бы обеспечить четверть потребностей этой страны. Однако на дворе 2022-й, а строительство все еще не завершено, в результате чего Болгария получает только треть контрактного объема газа. В настоящее время азербайджанский газ доставляется в Болгарию по альтернативному маршруту из-за задержек со строительством IGB. Срок действия соглашения с Азербайджаном об альтернативном маршруте истекает 30 июня 2022 года, поэтому к 1 июля интерконнектор должен быть введен в эксплуатацию, и все силы брошены в этом направлении.

Сложившаяся ситуация стала причиной скандала и отстранения от должностей членов совета директоров компании "Булгаргаз". Как заявил журналистам министр Николов, такое решение было принято по итогам проверки. Есть сомнения, что руководство компании в условиях кризиса действовало рационально, заметил он, имея в виду обходящуюся Болгарии в миллионы задержку поставок из Азербайджана.

Осенью минувшего года был обнародован Пятый список проектов общего интереса Европейского союза. Пятый список проектов общего интереса включает 98 проектов, в том числе 67 по передаче и распределению электроэнергии и 20 газовых, в числе которых три связаны с азербайджанским газом. Это: проект строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB); проект увеличения мощности кластера в коридоре Румыния - Венгрия (ROHU/BRUA), который откроет этим странам доступ к азербайджанскому газу; интерконнектор Болгария - Сербия.

Газопровод BRUA будет поставлять азербайджанский газ через Турцию и Грецию в страны Восточной, а в перспективе - и Западной Европы. Кроме того, по трубопроводу планировалось транспортировать румынский газ, добытый в Черном море. Интерконнектор Сербия-Болгария планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году. Он соединит Сербию с Южным газовым коридором и другими источниками.

На днях в Баку побывал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. На брифинге после проведенных встреч он высказал надежду, что все инфраструктурные работы в юго-восточной части Европы будут завершены в срок и Венгрия начнет получать азербайджанский газ уже к концу будущего года.

Румыния тоже рассматривает Южный газовый коридор как наиболее последовательный вариант повышения энергетической безопасности Европы, заявили в МИД этой страны. Имеются планы по развитию BRUA (Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия) в качестве ответвления Южного газового коридора, что было бы выгодно и ЕС, и Азербайджану. Ранее Румыния выразила готовность внести свой вклад в расширение Южного газового коридора в направлении рынков Центральной Европы. Бухарест надеется на его дальнейшее расширение через "Вертикальный коридор", как только IGB будет завершен.

Эти планы позволяют говорить о том, что в Европе очень серьезно задумались о расширении трубопроводной сети, которая позволила бы увеличить поставки азербайджанского газа уже и вглубь Евросоюза.

Конечно же, Азербайджан не сможет решить энергетические проблемы всей Европы. Никто в Баку подобного и не планирует. Попытки определенных кругов на Западе выставить Азербайджан альтернативой и конкурентом России в газопоставках в Европу уже были достаточно жестко прокомментированы Президентом Ильхамом Алиевым. Ранее в интервью испанской газете El Pais глава государства заявил, что объем поставляемого нами газа не может сравниться с российскими поставками. Экспорт России в Европу составляет сотни миллиардов кубометров, и эта цифра растет. Наш экспорт в Европу, подчеркнул он, не составляет конкуренцию, и мы никогда не смотрели на это как на конкуренцию. Для Азербайджана Южный газовый коридор это просто коммерческий проект.

Тем не менее, запуск Южного газового коридора и расширение азербайджанского газового экспорта - это возможность для Европы решить часть своих энергетических проблем. Азербайджан же всегда готов к сотрудничеству. Это сотрудничество, как сказал в завершении своей речи на министерском заседании Консультативного совета ЮГК в Баку Президент Ильхам Алиев, "оказалось успешным, потому что мы были искренними, открытыми и добросовестными, у нас была одна и та же цель. Вот наша цель. Проекты могут быть разными, но дух сотрудничества поможет нам добиться всего, что мы запланировали".

В принципе, Южный газовый коридор для того и строился.