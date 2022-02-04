ЕС должен быть благодарен Азербайджану за Южный газовый коридор

Азербайджан и ЕС уже долгое время продуктивно сотрудничают в сфере энергетики. VIII заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в Баку является важным событием для Европы, которая страдает от резкого роста цен на энергоресурсы в мире. Не исключено, что после вышеупомянутого мероприятия Европа начнет получать больше поставок азербайджанского газа.

Об этом Day.Az сказал американский аналитик, писатель и обозреватель Пол Гобл.

Как отметил наш собеседник, продвижение маршрута Южного газового коридора выгодно как для Европы, так и для Азербайджана.

"Южный газовый коридор имеет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Во-первых, он обеспечивает диверсификацию газовых поставок в Европу. Во-вторых, ЮГК позволит Европе получать более дешёвое голубое топливо, что положительно отразится на экономике европейских стран. Кроме этого, ЮГК ещё теснее сближает отношения ЕС и Азербайджана и формирует имидж Азербайджана в качестве надёжного поставщика газа в глазах европейцев. Страны ЕС должны быть благодарны Азербайджану за ЮГК, за протянутую руку помощи в непростое время", - подчеркнул аналитик.

Американский обозреватель полагает, что в плане альтернативных источников энергии Азербайджан является привлекательным для инвестиций ЕС.

"На освобожденных территориях имеется большой потенциал в области "зеленой энергетики". Некоторые инвесторы и компании уже выразили желание и готовность участвовать в восстановлении Карабаха. Так что, у Азербайджана есть возможности для того, чтобы превратить Карабах в зону зеленой энергетики", - резюмировал Пол Гобл.

Абдул Керимханов