Азербайджанский мегапроект ЮГК объединяет страны региона

Автор: Лейла Таривердиева

2021 год в очередной раз утвердил Азербайджан в роли страны, способной не только строить масштабные планы, но и успешно претворять их в жизнь. Хотя Южный газовый коридор, ставший одним из самых грандиозных инфраструктурных проектов XXI века, начал свою историю давно, именно в прошлом году произошло его практическое утверждение на энергетической карте региона. ЮГК показал высокие результаты, намного превысив проектные ожидания. И что особенно важно - у этой газотранспортной системы появились партнеры, о которых в те годы, когда проект только начинался, никто не мог и подумать по причине нюансов региональной геополитики.

Когда в сентябре 2014 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев закладывал будущий газопровод, глава государства отметил, что строительство этого грандиозного энергетического проекта серьезно повлияет на судьбу многих стран и регион в целом. Это проект века, который на протяжении, как минимум, 100 лет будет приносить пользу всем его участникам, заявил глава государства.

В последний день декабря 2020 года Южный газовый коридор был полностью введен в эксплуатацию и в первые дни 2021 года европейские потребители начали получать азербайджанский газ.

Как заявил Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore, газовая стратегия Азербайджана была очень ясной и открытой. За многие годы азербайджанская сторона вместе с партнерами проделала огромную работу в направлении реализации проекта, который считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века. Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров начинается в Баку и, пролегая по дну Адриатического моря, через высокогорье, достигает Италии. Это - очень сложный в техническом отношении и, конечно, весьма дорогостоящий проект, сказал глава государства, подчеркнув, что во всех 4 сегментах ЮГК Азербайджан взял на себя основную финансовую нагрузку. Если же говорить о планах на будущее, то, по словам азербайджанского лидера, есть возможность увеличить добычу и экспорт. "Но это, разумеется, будет зависеть от нужд европейских потребителей. Европейская комиссия помогла нам в данном процессе. Мы регулярно проводим в Баку с представителями Европейского Союза Консультативный совет Южного газового коридора под председательством Азербайджана. Очередная сессия будет проведена в феврале следующего года, на ней мы займемся всеми вопросами и спланируем дальнейшие шаги. Это - большая группа компаний, банков и стран. В настоящее время команда растет, так как мы уже стали поставщиками Европы", - заявил Президент Ильхам Алиев.

С 1 и до конца 2021 года в Италию, Грецию и Болгарию поставлено около 8 миллиардов кубометров газа против планировавшихся 5 миллиардов. В наступившем 2022 году этот показатель составит 9 миллиардов, а в 2023 году - как минимум до 11 миллиардов кубометров. Однако если учесть, что в минувшем году прогнозные показатели были превышены почти вдвое, стоит ожидать, что выведенные ранее цифры будут меняться. Тем более, как мы отметили выше, у Южного газового коридора появились новые партнеры, занимающие первые строчки международных рейтингов по объемам запасов газа. Речь о Туркменистане и Иране.

Начнем с нашего восточного соседа. Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном не всегда развивались без проблем. По-разному в Баку и Ашхабаде смотрели на урегулирование статуса моря, на принадлежность нефтегазоносных структур на Каспии. Общий знаменатель был выведен в 2018 году подписанием Каспийской конвенции. Благодаря терпению и четкой региональной дипломатии Баку Туркменистан пошел на раздел моря по модифицированной срединной линии. Подпись под документом поставил даже Тегеран, правда, иранским парламентом Конвенция все еще не ратифицирована. На сегодня ИРИ - единственная из прикаспийских стран, не ратифицировавшая документ. Тем не менее, позволим себе предположить, что на фоне последних региональных развитий и активного сближения Азербайджана и Ирана это вскорости может произойти. После этого проблема спорных морских месторождений окончательно перестанет быть проблемой.

Разногласия по пограничному месторождению "Достлуг", например, уже разрешены. 21 января прошлого года между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана был подписан Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Туркменская тема в контексте азербайджанского транзита существует давно. Занимающее 4-5 место в мировых рейтинга запасов газа государство все годы независимости испытывало большие проблемы с транспортировкой своего голубого топлива на мировые рынки. Все эти годы туркменский газ шел в Европу посредством российской трубопроводной системы, однако в 2016 году 25-летний контракт между "Туркменгазом" и "Газпромом" был расторгнут из-за ценовых споров. До этого Россия закупала у туркмен около 10 миллиардов кубометров газа в год, однако из-за резкого падения цен в Европе и невозможности покрыть расходы на туркменский газ "Газпром" в 2015 году сократил закупку до 4 миллиардов кубометров. А в 2016-м полностью прекратил. После этого на несколько лет отношения между добывающими компаниями находились в кризисе, а Туркменистан потерял возможность экспорта в северном направлении. А с января 2017 годна "Туркменгаз" уже по собственной инициативе из-за долга иранской стороны прекратил поставки в Иран. В свою очередь, Туркменистан имеет немалые долги за построенный на китайские деньги трубопровод Центральная Азия-КНР (CACG). Выходом из этого положения мог стать Транскаспийский трубопровод, строительство которого ушло в обсуждения по причине отсутствия желающих оплачивать проект.

С запуском ЮГК для туркменского газа появился свет в конце тоннеля, точнее, в конце трубы. А для азербайджанского газопровода с возникновением перспективы транзита туркменского газа образовались новые возможности для расширения Южного газового коридора, тем более, что проектом это предусмотрено. Несмотря на критику и мрачные прогнозы, труба не останется пустой даже в случае оскудения "Шахдениз". Хотя до оскудения, надо сказать, далеко. Кроме того, Азербайджан уже начинает обсуждать с акционерами проект "Шахдениз-3". У самого Азербайджана достаточно возможностей для заполнения трубы ЮГК и расширения экспорта газа и в другие страны Европы. Как сказал в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore Президент Ильхам Алиев, "у нас есть гигантские месторождения, абсолютно новая современная инфраструктура, можно проложить интерконнекторы и в другие места Европы".

Еще одним событием чрезвычайной важности стало подписание 28 ноября Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном в Ашхабаде трехстороннего соглашения о своповых поставках газа. Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправляться от 1,5 до 2 миллиардов кубометров газа. Туркменистан будет продавать Азербайджану 5-6 миллионов кубометров газа в сутки. Это бессрочное соглашение уже начало реализовываться с конца декабря. По мнению экспертов, 2 миллиарда - это только начало и продолжением договоренности станет транзит туркменского газа по Южному газовому коридору в Европу. Современная газотранспортная инфраструктура, созданная Азербайджаном и при участии Азербайджана к услугам туркменской стороны. И не только туркменской.

Азербайджанский газопровод, как и предвидел в 2014 году Президент Ильхам Алиев, многое изменил в регионе. Если приплюсовать к этому главное геополитическое событие - победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, то можно смело строить прогнозы, о которых никто и думать не мог восемь лет назад.

Иран, располагающий вторыми по объемам запасами газа в мире, также не имеет достаточно развитой газотранспортной инфраструктуры, способной обеспечить газом население самой страны, а уж тем более заниматься транзитом туркменского газа куда бы то ни было. В этой ситуации, причем помноженной на санкции, Иран имеет прекрасную возможность обеспечить и собственное население за счет туркменского газа, и стать участником своповых поставок. Своповое соглашение означает, что Туркменистан будет поставлять газ в Иран, а Иран - передавать Азербайджану аналогичное количество голубого топлива реверсной закачкой по трубопроводу Гаджигабул-Астара-Бинанд. Подобная схема применяется, когда отсутствует инфраструктура для прямых поставок. Вероятно, в будущем она появится. Пока что ничего не говорится о дальнейшей судьбе туркменских поставок в Азербайджан на случай их увеличения. Тем не менее, эксперты не исключают, что в достаточно недалекой перспективе он начнет поступать в систему Южного газового коридора для транспортировки европейским покупателям. С предложением воспользоваться азербайджанской инфраструктурой выступил в ходе Международного форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана OGT-2021, который состоялся 12-13 мая в Ашхабаде, президент национальной азербайджанской компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев. "Мы готовы поделиться с туркменскими компаниями обширными возможностями трубопроводной системы ЮГК и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки богатейших туркменских углеводородных ресурсов на международные рынки", - сказал он.

В целом Южный газовый коридор способен пропускать до 20 миллиардов кубометров газа в год.

После начала транзита туркменского газа (а в дальнейшем и иранского) по ЮГК можно будет говорить о том, что страны нашего региона объединились в деле создания мощного коридора газопоставок в Европу. Пользу от этого получат все участники формата без исключения. Потому что все, что планирует и реализует Азербайджан, направлено на благо не только самой республики, а на общее благо. В этом особенность политики Баку, и в этом наша сильная сторона.