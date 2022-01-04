Азербайджанский мегапроект ЮГК объединяет страны региона - новые возможности и перспективы
Автор: Лейла Таривердиева
2021 год в очередной раз утвердил Азербайджан в роли страны, способной не только строить масштабные планы, но и успешно претворять их в жизнь. Хотя Южный газовый коридор, ставший одним из самых грандиозных инфраструктурных проектов XXI века, начал свою историю давно, именно в прошлом году произошло его практическое утверждение на энергетической карте региона. ЮГК показал высокие результаты, намного превысив проектные ожидания. И что особенно важно - у этой газотранспортной системы появились партнеры, о которых в те годы, когда проект только начинался, никто не мог и подумать по причине нюансов региональной геополитики.
Когда в сентябре 2014 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев закладывал будущий газопровод, глава государства отметил, что строительство этого грандиозного энергетического проекта серьезно повлияет на судьбу многих стран и регион в целом. Это проект века, который на протяжении, как минимум, 100 лет будет приносить пользу всем его участникам, заявил глава государства.
В последний день декабря 2020 года Южный газовый коридор был полностью введен в эксплуатацию и в первые дни 2021 года европейские потребители начали получать азербайджанский газ.
Как заявил Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore, газовая стратегия Азербайджана была очень ясной и открытой. За многие годы азербайджанская сторона вместе с партнерами проделала огромную работу в направлении реализации проекта, который считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века. Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров начинается в Баку и, пролегая по дну Адриатического моря, через высокогорье, достигает Италии. Это - очень сложный в техническом отношении и, конечно, весьма дорогостоящий проект, сказал глава государства, подчеркнув, что во всех 4 сегментах ЮГК Азербайджан взял на себя основную финансовую нагрузку. Если же говорить о планах на будущее, то, по словам азербайджанского лидера, есть возможность увеличить добычу и экспорт. "Но это, разумеется, будет зависеть от нужд европейских потребителей. Европейская комиссия помогла нам в данном процессе. Мы регулярно проводим в Баку с представителями Европейского Союза Консультативный совет Южного газового коридора под председательством Азербайджана. Очередная сессия будет проведена в феврале следующего года, на ней мы займемся всеми вопросами и спланируем дальнейшие шаги. Это - большая группа компаний, банков и стран. В настоящее время команда растет, так как мы уже стали поставщиками Европы", - заявил Президент Ильхам Алиев.
С 1 и до конца 2021 года в Италию, Грецию и Болгарию поставлено около 8 миллиардов кубометров газа против планировавшихся 5 миллиардов. В наступившем 2022 году этот показатель составит 9 миллиардов, а в 2023 году - как минимум до 11 миллиардов кубометров. Однако если учесть, что в минувшем году прогнозные показатели были превышены почти вдвое, стоит ожидать, что выведенные ранее цифры будут меняться. Тем более, как мы отметили выше, у Южного газового коридора появились новые партнеры, занимающие первые строчки международных рейтингов по объемам запасов газа. Речь о Туркменистане и Иране.
Начнем с нашего восточного соседа. Отношения между Азербайджаном и Туркменистаном не всегда развивались без проблем. По-разному в Баку и Ашхабаде смотрели на урегулирование статуса моря, на принадлежность нефтегазоносных структур на Каспии. Общий знаменатель был выведен в 2018 году подписанием Каспийской конвенции. Благодаря терпению и четкой региональной дипломатии Баку Туркменистан пошел на раздел моря по модифицированной срединной линии. Подпись под документом поставил даже Тегеран, правда, иранским парламентом Конвенция все еще не ратифицирована. На сегодня ИРИ - единственная из прикаспийских стран, не ратифицировавшая документ. Тем не менее, позволим себе предположить, что на фоне последних региональных развитий и активного сближения Азербайджана и Ирана это вскорости может произойти. После этого проблема спорных морских месторождений окончательно перестанет быть проблемой.
Президент Ильхам Алиев: Южный газовый коридор является одним из крупнейших инфраструктурных проектов XXI века
Разногласия по пограничному месторождению "Достлуг", например, уже разрешены. 21 января прошлого года между Правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана был подписан Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море.
Туркменская тема в контексте азербайджанского транзита существует давно. Занимающее 4-5 место в мировых рейтинга запасов газа государство все годы независимости испытывало большие проблемы с транспортировкой своего голубого топлива на мировые рынки. Все эти годы туркменский газ шел в Европу посредством российской трубопроводной системы, однако в 2016 году 25-летний контракт между "Туркменгазом" и "Газпромом" был расторгнут из-за ценовых споров. До этого Россия закупала у туркмен около 10 миллиардов кубометров газа в год, однако из-за резкого падения цен в Европе и невозможности покрыть расходы на туркменский газ "Газпром" в 2015 году сократил закупку до 4 миллиардов кубометров. А в 2016-м полностью прекратил. После этого на несколько лет отношения между добывающими компаниями находились в кризисе, а Туркменистан потерял возможность экспорта в северном направлении. А с января 2017 годна "Туркменгаз" уже по собственной инициативе из-за долга иранской стороны прекратил поставки в Иран. В свою очередь, Туркменистан имеет немалые долги за построенный на китайские деньги трубопровод Центральная Азия-КНР (CACG). Выходом из этого положения мог стать Транскаспийский трубопровод, строительство которого ушло в обсуждения по причине отсутствия желающих оплачивать проект.
С запуском ЮГК для туркменского газа появился свет в конце тоннеля, точнее, в конце трубы. А для азербайджанского газопровода с возникновением перспективы транзита туркменского газа образовались новые возможности для расширения Южного газового коридора, тем более, что проектом это предусмотрено. Несмотря на критику и мрачные прогнозы, труба не останется пустой даже в случае оскудения "Шахдениз". Хотя до оскудения, надо сказать, далеко. Кроме того, Азербайджан уже начинает обсуждать с акционерами проект "Шахдениз-3". У самого Азербайджана достаточно возможностей для заполнения трубы ЮГК и расширения экспорта газа и в другие страны Европы. Как сказал в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore Президент Ильхам Алиев, "у нас есть гигантские месторождения, абсолютно новая современная инфраструктура, можно проложить интерконнекторы и в другие места Европы".
Еще одним событием чрезвычайной важности стало подписание 28 ноября Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном в Ашхабаде трехстороннего соглашения о своповых поставках газа. Согласно договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправляться от 1,5 до 2 миллиардов кубометров газа. Туркменистан будет продавать Азербайджану 5-6 миллионов кубометров газа в сутки. Это бессрочное соглашение уже начало реализовываться с конца декабря. По мнению экспертов, 2 миллиарда - это только начало и продолжением договоренности станет транзит туркменского газа по Южному газовому коридору в Европу. Современная газотранспортная инфраструктура, созданная Азербайджаном и при участии Азербайджана к услугам туркменской стороны. И не только туркменской.
Успешные проекты и никаких форс-мажоров - Ильхам Шабан о нефтегазовой сфере Азербайджана в 2021 году для Day.Az
Азербайджанский газопровод, как и предвидел в 2014 году Президент Ильхам Алиев, многое изменил в регионе. Если приплюсовать к этому главное геополитическое событие - победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, то можно смело строить прогнозы, о которых никто и думать не мог восемь лет назад.
Иран, располагающий вторыми по объемам запасами газа в мире, также не имеет достаточно развитой газотранспортной инфраструктуры, способной обеспечить газом население самой страны, а уж тем более заниматься транзитом туркменского газа куда бы то ни было. В этой ситуации, причем помноженной на санкции, Иран имеет прекрасную возможность обеспечить и собственное население за счет туркменского газа, и стать участником своповых поставок. Своповое соглашение означает, что Туркменистан будет поставлять газ в Иран, а Иран - передавать Азербайджану аналогичное количество голубого топлива реверсной закачкой по трубопроводу Гаджигабул-Астара-Бинанд. Подобная схема применяется, когда отсутствует инфраструктура для прямых поставок. Вероятно, в будущем она появится. Пока что ничего не говорится о дальнейшей судьбе туркменских поставок в Азербайджан на случай их увеличения. Тем не менее, эксперты не исключают, что в достаточно недалекой перспективе он начнет поступать в систему Южного газового коридора для транспортировки европейским покупателям. С предложением воспользоваться азербайджанской инфраструктурой выступил в ходе Международного форума по привлечению инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана OGT-2021, который состоялся 12-13 мая в Ашхабаде, президент национальной азербайджанской компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев. "Мы готовы поделиться с туркменскими компаниями обширными возможностями трубопроводной системы ЮГК и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан для транспортировки богатейших туркменских углеводородных ресурсов на международные рынки", - сказал он.
В целом Южный газовый коридор способен пропускать до 20 миллиардов кубометров газа в год.
После начала транзита туркменского газа (а в дальнейшем и иранского) по ЮГК можно будет говорить о том, что страны нашего региона объединились в деле создания мощного коридора газопоставок в Европу. Пользу от этого получат все участники формата без исключения. Потому что все, что планирует и реализует Азербайджан, направлено на благо не только самой республики, а на общее благо. В этом особенность политики Баку, и в этом наша сильная сторона.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре