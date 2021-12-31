Год назад Азербайджан начал продавать газ Европе

Автор: Лейла Таривердиева

Успешная и продуманная энергетическая политика Президента Ильхама Алиева вывела Азербайджан в число серьезных партнеров на нефтегазовом рынке. Маленькая по масштабам страна, располагающая не самыми крупными запасами углеводородов, взяла на себя роль гаранта энергобезопасности Европы. Потому что у Азербайджана, помимо нефти и газа, есть четкая государственная политика в сфере энергоресурсов, есть лидер, способный принимать смелые решения и видеть перспективу.

Ровно год назад, 31 декабря было объявлено о начале коммерческих поставок газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАР). В последний день года азербайджанский газ поступил в газораспределительные сети Италии, Греции и Болгарии. Газ Каспия пришел в Европу по трубопроводу, в который никто не верил. Но в успех проекта верил Президент Азербайджана, и, как всегда, он не ошибся.

Это был исторический день, потому что 31 декабря 2020 года азербайджанский газ впервые был поставлен на европейский рынок непосредственно по трубопроводу. После успешного подключения 15 ноября TAP к итальянской газораспределительной сети, коммерческий газ был доставлен 31 декабря из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA

ТАР является частью Южного газового коридора. Запуск этого сегмента означал введение в эксплуатацию ЮГК. То есть в последний день 2020 года Южный газовый коридор стал реальностью. Проект, в который многие не верили, был запущен, и сегодня, через год, уже можно с полной уверенностью сказать об успешности азербайджанского газопровода и его очевидной нужности для европейских потребителей. Последнее особенно четко дало о себе знать в связи с разгоревшимся в Европе газовым кризисом.

Напомним, что якобы невостребованность будущего газового коридора в связи с переходом Европы на альтернативную энергетику и неизбежным снижением потребности в газе, была главным аргументом критиков азербайджанского проекта. Много шума наделали скандалы с привлечением итальянских экологов и общественности, в стихийности которых с самого начала были сомнения. Многие эксперты прогнозировали коммерческую неэффективность и простой трубы в случае, если она все же будет дотянута до Европы. Пугали Баку тажке Россией, которая, дескать, не потерпит конкуренции. Но Азербайджан продолжал строить новую газотранспортную систему, не обращая внимания на критику и мрачные прогнозы. Такие же прогнозы, кстати, в свое время звучали по поводу планов строительства экспортного трубопровода для транспортировки азербайджанской нефти европейским покупателям. Баку-Тбилиси-Джейхан был построен вопреки всему и всем, и недавно в Европу была отгружена 500-миллионная тонна нефти с Азери-Чираг-Гюнешли. Ожидается, что за двадцать лет эксплуатации, то есть к концу 2026 года чистая прибыль от операционной деятельности акционеров компании ВТС Со достигнет 9,123 миллиарда долларов. За время работы БТД Азербайджан наработал имидж надежного партнера.

Южный газовый коридор начал демонстрировать успехи уже в первый год эксплуатации, и самую большую пользу принес как раз Италии, чью общественность долгое время усиленно поднимали на протесты.против проекта, оказавшегося, как показали последние месяцы, жизненно важным для этой страны.

Как сказал в недавнем интервью испанской газете El Pais Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Баку выполнил домашнее задание - привлек в нефтяной и газовый сектор миллиардные инвестиции и работал над одним из важнейших инфраструктурных проектов XXI века - Южным газовым коридором. Этот проект был завершен в последний день прошлого года. "Четвертый сегмент проекта, Трансадриатический газопровод, был сдан в эксплуатацию 31 декабря 2020 года, и с того времени начался наш экспорт в Европу. До этого нашими экспортными рынками являлись в основном Турция и Грузия. Таким образом, крупнейший потребитель, начавший получать наш газ, - это Италия, а после нее Греция и Болгария. Здесь есть потенциал для расширения географии. В нынешнем году мы экспортировали в Европейский Союз более 7 миллиардов кубометров природного газа. В следующем году планируем экспортировать 9 миллиардов, а в 2023 году - 11 миллиардов кубометров газа", - сказал глава государства.

Азербайджан, подчеркнул он, надежный партнер и друг Европы, который построил из Баку до Италии трубопровод протяженностью 3500 километров.

Управляющий директор консорциума Трансадриатического трубопровода (TAP) Лука Скьеппати сообщил Trend, что к началу декабря консорциум TAP транспортировал более 7 миллиардов кубометров газа из Азербайджана в Европу, а общий объем транспортировки газа к концу 2021 года будет зависеть от заявок, сделанных грузоотправителями TAP. Мощность газопровода может быть увеличена до 20 миллиардов кубометров в год. Она может увеличиваться поэтапно. По словам Скьеппати, на этапе ограниченного расширения пропуск газа может составить примерно 14,4 миллиарда кубометров в год, на этапе частичного расширения - около 17,1 миллиарда кубометров, и при полной загрузке - примерно 20 миллиардов кубометров газа в год. Все будет зависеть от решения технических вопросов и результатов рыночных тестов. В настоящее время пропускная мощность ТАР составляет 10 миллиардов кубометров в год.

Скьеппати заметил, что азербайджанский газ способствовал уменьшению разницы между эталонными ценами на газ итальянской PSV и голландской TTF. Без TAP цена на газ в Италии, вероятно, была бы еще выше, признал управляющий директор.

О том же говорил, выступая с речью на открытии VIII Глобального Бакинского Форума "Мир после COVID-19", Президент Азербайджана. По его словам, в странах, обеспечиваемых азербайджанским газом, нет ни газового кризиса, ни ценового кризиса, и никто не мерзнет. Это свидетельствует о том, что Южный газовый коридор является именно проектом энергетической безопасности для Европы, и роль Азербайджана в вопросах энергобезопасности Европы будет расти.

"О том, что представляет собой ЮГК на современной энергетической карте мира было написано много (особенно о его значимости для Европы и Кавказского региона). Я только подчеркну, что прокачка азербайджанского газа по ЮГК превзошла все прогнозы, которые делались ранее. По самым достоверным прогнозам, считалось, что 5 миллиардов кубометров объем газопоставок достигнет только к концу 2021 года, но достичь этого показателя удалось уже в начале сентября. И это - вопреки мрачным прогнозам скептиков", - сказал в беседе с Day.Az нефтехимик, доктор наук, профессор Азербайджанского технического университета (АзТУ) Мир-Юсиф Мир-Бабаев.

Феноменальный успех азербайджанского газопровода объясняется многими факторами, но главный из них это мудрая энергетическая стратегия Президента Азербайджана Ильхама Алиева, считает эксперт. Здесь, отметил Мир-Бабаев, уместно привести высказывания комиссара по международной энергетике министерства иностранных дел Венгрии Доры Зомбори и генерального директора итальянской энергетической компании Snam Марко Алвера, которые красноречиво говорят о многом. По словам Доры Зомбори, "начало поставок газа в Европу - важная веха для европейского газового рынка. ЮГК, который сочетает в себе новый источник и альтернативный маршрут, будет способствовать энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок". Марко Алвера же уверен, что "в период резкого скачка и нестабильности цен на газ и напряженности в поставках во всем мире благодаря вводу в эксплуатацию ТАР ситуация с энергобезопасностью в Италии сегодня лучше, чем в других европейских странах". И действительно, из 10 миллиардов кубометров газа в год, которые планируется пропускать по ТАР в Европу на первой этапе, 8 миллиардов предназначены для Италии, что покрывает до 10 процентов спроса, отметил Мир-Бабаев.

Для более четкого понимания феноменальности работы ТАР, по мнению нашего собеседника, стоит бросить взгляд на наиболее значимые события в нефтегазовом секторе Азербайджана, имевшие место в 2021 году.

"21 января Баку и Ашхабад впервые заключили межгосударственный документ - Меморандум о совместной разработке и эксплуатации морского нефтегазового месторождения "Достлуг", которое до сих пор не эксплуатировалось. Оно было открыто в 1986 году азербайджанскими нефтяниками и получило название "Кяпаз"; запасы нефти на месторождении оцениваются порядка в 50 миллионов тонн.

11 февраля состоялось VII заседание министров в рамках Консультативного совета ЮГК в формате видеоконференции. Было подчеркнуто, что ЮГК является уникальным проектом энергетической безопасности, предлагающим диверсификацию не только маршрутов, но и источников.

24 марта были завершены геологоразведочные работы, проводимые SOCAR и BP на глубине 7189 м в разведочной скважине, пробуренной на блоке "Шафаг-Асиман" в азербайджанском секторе Каспия (работы были начаты 11 января 2020 года). Обнаружены первые запасы газоконденсата, а прогнозируемые запасы блока - более 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

16 августа SOCAR и BP начали бурение первой разведывательной скважины на Абшероне на перспективном участке "Северный Хали" в рамках проекта разработки мелководья Абшеронского полуострова (SWAP) в азербайджанском секторе Каспия. Зона SWAP включает три зоны, в которых планируется пробурить три разведочные скважины в рамках SWAP (NKX01, QBDX01 и BHEX01). 22 декабря началось бурение второй разведочной скважины.

16 сентября 5 миллиардов кубометров природного газа поступило из Азербайджана в Европу через греко-турецкую границу, где TAP соединяется с TANAP (Trans Anatolian Pipeline).

28 ноября Азербайджан, Иран и Туркменистан заключили в Ашгабаде трехстороннее соглашение о SWAP-поставках газа. Подписание произошло в присутствии президентов Азербайджана и Ирана. По договоренности, ежегодно из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправляться от 1,5 до 2 млрд. кубометров газа.

И, наконец, 12 декабря 4922-й танкер Nordorse с азербайджанской нефтью был отправлен из турецкого порта Джейхан в Триест (Италия). Согласно данным компании ВР, с начала эксплуатации, то есть с июня 2006 годна по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в Турцию, а затем на мировые рынки было экспортировано 500 миллионов тонн нефти. Юбилейная дата!", - сказал Мир-Юсиф Мир-Бабаев.