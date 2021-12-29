Транспортировка газа по TAP достигнет почти 8 млрд кубометров

Day.Az представляет читателям эксклюзивное интервью АМИ Trend с управляющим директором консорциума Трансадриатического трубопровода (TAP) Лукой Скьеппати.

Объемы транспортировки газа

С учетом уровней номинации на первую неделю декабря ожидается, что объем транспортировки газа по TAP достигнет примерно 7,8 миллиарда кубометров к концу 2021 года, сказал Скьеппати.

Он отметил, что общий объем транспортировки газа к концу 2021 года будет зависеть от заявок, сделанных грузоотправителями TAP.

"Компания TAP непрерывно и надежно оказывала транспортные услуги на протяжении всего нынешнего года. К началу декабря консорциум TAP транспортировал более семи миллиардов кубометров газа из Азербайджана в Европу. Диверсифицируя источники поставок, TAP повысил ликвидность некоторых европейских газовых рынков. Газ, транспортируемый по TAP, также способствовал уменьшению разницы между эталонными ценами на газ итальянской PSV и голландской TTF. Без TAP цена на газ в Италии, вероятно, была бы еще выше", - сказал Скьеппати.

Увеличение пропускной способности

Как отметил управляющий директор, пропускная способность Трансадриатического газопровода может быть увеличена поэтапно.

"Потенциал расширения TAP предлагается рынку посредством регулярных рыночных тестов. Рыночные тесты - это регулируемый процесс, посредством которого грузоотправители могут получить доступ к новым долгосрочным мощностям TAP. Мощность прокачки газопровода может быть увеличена до 20 миллиардов кубометров в год", - сказал Скьеппати.

По его словам, пропускную способность трубопровода можно увеличивать поэтапно: ограниченное расширение (примерно 14,4 миллиарда кубометров в год), частичное расширение (около 17,1 миллиарда кубометров в год) или полное расширение (примерно 20 миллиардов кубометров в год).

"Сроки увеличения мощности прокачки будут зависеть от технического решения и фактических мощностей, которые TAP необходимо предоставить по итогам рыночных тестов. В зависимости от результатов рыночных тестов, TAP расширит свои возможности для выполнения обязательств по долгосрочным контрактам в соответствии с нормативной базой. В настоящее время проводятся рыночные тесты 2021 года", - сказал Скьеппати.

Он также сообщил, что со дня начала коммерческих операций 15 ноября 2020 года TAP работает на полную мощность прокачки на уровне 10 миллиардов кубометров газа в год.

Возможные изменения в структуре TAP

Управляющий директор отметил, что для полного расширения и возможного удвоения первоначальной мощности Трансадриатического газопровода примерно до 20 миллиардов кубометров в год необходимо будет построить две дополнительные компрессорные станции для обработки дополнительного объема газа, который будет транспортироваться по трубопроводу в Серрес (Греция) и Билишт (Албания).

"Кроме того, нужно будет установить дополнительные компрессоры и оборудование на двух существующих компрессорных станциях TAP в Кипое (Греция) и Фиере (Албания). Расширение TAP не влечет за собой прокладку новых трубопроводов", - добавил он.

Оценка возможности поставок водорода

Скьеппати заявил, что итоги предварительной оценки возможности транспортировки водорода подтверждают, что Трансадриатический трубопровод имеет потенциал для транспортировки в будущем водородных смесей.

"На фоне положительных результатов исследования TAP может быть изначально нацелен на транспортировку до 10-процентной смеси водорода. Любое постепенное повышение процентного содержания [водорода] будет зависеть от дальнейших исследований и разработок, а также от нормативных изменений. Сроки первого внедрения водорода в TAP зависят от целого ряда факторов, в особенности от изменений в законодательстве, а также от развития рынка водорода", - сказал Скьеппати.

Таким образом, в 2022 году TAP должен перейти к следующим этапам планирования, разработки, исследований и испытаний трубопроводных материалов и сварки в координации с операторами смежных систем транспортировки, правительствами принимающих стран и другими соответствующими заинтересованными сторонами.