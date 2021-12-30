Успешные проекты и никаких форс-мажоров

Уходящий год запомнился многими важными моментами для нефтегазовой сферы Азербайджана. Вот, например, 15 декабря в нефтепровод Баку-Джейхан была загружена 500-миллионная тонна нефти. За пятнадцать с половиной лет по БТД транспортировано 500 миллионов тонн азербайджанской нефти, и никаких форс-мажоров!

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Год начался с меморандума по месторождению "Достлуг", подписанного 21 января между Азербайджаном и Туркменистаном. Наконец-то проблема с месторождением, которое долгие годы было предметом споров, разрешилась. Сейчас остается, чтобы хозяйствующие субъекты подписали соответствующее соглашение. Надеемся, что в начале 2022 года этот документ будет подписан.

Следующим важным моментом я бы назвал указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о мерах по усовершенствованию управления Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики, подписанный 23 января.

Тем самым начались долгожданные реформы в SOCAR. Указ предусматривает проведение реформ, способствующих переходу госнефтекомпании на рыночные рельсы. Это буде плавный переход, и основной упор делается на то, что SOCAR не должна опираться на помощь государства в реализации каких-либо проектов. О необходимости таких реформ глава государства говорил еще в 2020 году. Госнефтекомпания должна перестраивать свою деятельность, чтобы больше зарабатывать, принести больше доходов своему акционеру в лице государства, а также выстраивать свои отношения в соответствии с новыми вызовами в мировой энергетике.

Третьим важным моментом 2021 года в нефтегазовой сфере считаю тот факт, что Азербайджан впервые показал себя в качестве надежного поставщика природного газа для европейских потребителей. Напомню, что азербайджанский газовый экспорт в Европу начался в последний день 2020 года с завершением Трансадриатического трубопровода (сегмент Южного газового коридора) и должен был к концу декабря текущего года составить 5 миллиардов кубометров. Однако реальный экспорт значительно превысил прогнозируемый показатель и составил около 8 миллиардов кубометров. Важно, что это было сделано в тот момент, когда Европа переживает энергетический кризис в связи с резким ростом цен на газ. Азербайджан еще раз доказал, что в критические моменты его ресурсы работают во благо энергетической безопасности Европы.

Азербайджан начал продавать свой газ в 2007 году, но в этом году впервые продал его на основе краткосрочного контракта. Когда 16 апреля Турция временно остановила импорт азербайджанского газа в рамках "Шахдениз 1", оставшиеся объемы Азербайджан благодаря заинтересованности европейских стран в азербайджанском газе реализовал на итальянском рынке, подписав краткосрочные контракты. Это было очень кстати. Дело в том, что Европейская комиссия предложила до 2050 года постепенно перейти на краткосрочные контракты, и теперь для Азербайджана это не будет проблемой, так как он уже имеет подобную практику и показал себя в этом деле надежным поставщиком.

Что касается Турции, то Баку и Анкара пролонгировали контракт по "Шахдениз" на новых условиях. Он был подписан в марте 2021 года и рассчитан до 2026 года. Почему такой короткий срок? Дело в том, что в рамках проекта "Шахдениз 1" объемы газа идут на снижение. Когда разработка начиналась, предусматривалась добыча 178 миллиардов кубометров, но месторождение показало продуктивность около 200 миллиардов. На сегодня уже добыто 145 миллиардов кубометров. Азербайджан завершает один проект и скоро начнет обсуждать с акционерами проект "Шахдениз 3".

Нельзя забывать, что Азербайджан в 2021 году для страховки своего рынка подписал с Россией своповый контракт (между Азерконтрактом и Газпромэкспортом) о сезонном обмене объемами газа. 28 ноября с Ираном был подписан своповый контракт о транзите туркменского газа. И с 25 декабря он вступил в силу.

Это не означает, что у нас возникли трудности с обеспечением внутреннего рынка природным газом. Но есть предположения, что зима будет долгой и холодной, и в качестве подстраховки такие контракты - это нормальный шаг.

Далее. 15 декабря в нефтепровод Баку-Джейхан была загружена 500-миллионная тонна нефти. Это юбилейная дата. За пятнадцать с половиной лет по основному экспортному трубопроводу было транспортировано 500 миллионов тонн азербайджанской нефти. И за все это время не было никаких форс-мажорных ситуаций, если не считать одной недели в 2008 году, когда БТД остановился из-за событий в Грузии.

Уходящий год отметился ускоренным ростом мировых цен на нефть. Большую роль в этом сыграл формат ОПЕК+. ОПЕК вообще является одним из лучших регуляторов рынка нефти. Мы видим, что действия ОПЕК+ (организация стран экспортеров нефти в расширенном составе), то, как принимаются решения в этом формате, очень влияет на нефтяной рынок. Для балансировки мировых цен на нефть решения ОПЕК+ нужны. Напомню, что только один раз - в марте 2020 года - стороны не смогли достичь общего знаменателя, и мы увидели, чем это закончилось для нефтяного рынка - резким падением цен. Если пустить дело на самотек, цены на нефть на мировом рынке могут резко взлетать и так же резко обрушиваться. Поэтому есть необходимость в таком регуляторе.

Азербайджан, присоединившийся к ОПЕК+ с 2016 года, показал себя дисциплинированным членом, никогда не выходящим за пределы своих квот, что неоднократно отмечали руководители ОПЕК на личных встречах и различных мероприятиях. Это демонстрирует, какое большое значение Азербайджан придает сотрудничеству с такой организацией, как ОПЕК.

Установившиеся на сегодня цены на нефть достаточно высоки. 70 долларов за баррель - это высокая цена. В разное время странами ОПЕК в качестве приемлемой называлась цена 50-55 долларов. 50 долларов для нефти - это комфортный уровень, а 55-60 - очень хороший. Средняя цена нефти марки Brent в этом году не падала ниже 73 долларов за баррель. Напомню, что в 2020 году средняя цена нефти составляла 41,3 доллара за баррель. То есть в течение одного года произошел динамичный рост.

Честно говоря, не помню, когда в последний раз наблюдался подобный быстрый рост. Несмотря на то, что в 2021 году он был ожидаем, никто не думал, что цены поднимутся так высоко. В будущем году ожидается стабилизация цены на уровне 60 долларов как результат стабилизации мировой экономики. Мировая экономика уже не будет демонстрировать такие темпы потребления, как в 2021 году. Ожидается, что уровень потребления углеводородов вернется к уровню 2019 года. На этом фоне цены на нефть стабилизируются в коридоре 60-70 долларов. Факторами резкого роста могут быть холода, климатические проблемы, паника, геополитика вокруг газовой темы. Высокие цены на газ, которые сегодня находятся на небывало высоком уровне, тащат за собой нефть. Поэтому цена нефти никак не может опуститься ниже 70 долларов.

Еще одним фактором роста цен на нефть являются разговоры о снижении инвестиций в нефтяной сектор, в результате которых возникают панические прогнозы о снижении добычи и нехватке топлива. Даже при снижении инвестиций последствия будут ощущаться только через десять лет, и поднимать панику сегодня нет никакой необходимости.

В текущем году Азербайджан впервые в своей истории вышел на уровень добычи около 32 миллиардов кубометров товарного газа. Это 25-процентный рост по сравнению с минувшим годом. По нефти добыча чуть больше, чем в прошлом году. Мы не смогли выйти на уровень добычи, которая была до пандемии, и вряд ли уже выйдем. Так, в 2019 году было добыто более 37 миллионов тонн нефти. Наши нефтяные месторождения находятся в зрелом периоде разработки, то есть объемы добычи будут постепенно снижаться. Взамен имеются молодые месторождения голубого топлива, где рост может составить до 40 миллиарда кубометров товарного газа.

В заключение хотел бы отметить и минусы, имевшие место в энергетической сфере в 2021 году. Несмотря на разговоры и подписанные документы, пока что не удалось придать динамики проектам в альтернативной энергетике, ни с саудовской, ни с дубайской компанией пока что не начато строительство ветряной и солнечной электростанций. С ВР подписан меморандум. Многие интересуются азербайджанским рынком возобновляемых источников энергии, однако процесс получил очень затяжной характер. С 2018 года был объявлен тендер, а в 2020-м подписан меморандум о пилотных проектах. В 2021 году подписали коммерческое соглашение, но к реализации все еще не приступили. Это не очень радует. Нужно не забывать, что Азербайджан к 2030 году обязался поднять долю возобновляемых источников в общем производстве электроэнергии до 30 процентов.

Лейла Таривердиева