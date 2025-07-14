Казахстанский эксперт о том, чем грозят изменение климата и обмеление Каспия

Изменение климата и обмеление Каспия ставят под угрозу транспортные проекты региона.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал Таир Нигманов, казахстанский эксперт по международным отношениям, передает Day.Az.

Таир Нигманов обозначил ключевые вызовы для устойчивого развития региона, включая проблемы, связанные с водопользованием, обмелением Каспия и изменением климата. Он отметил, что эти процессы уже начинают оказывать негативное влияние на инфраструктурные инициативы, включая развитие Транскаспийского торгового маршрута.

"Проблема Каспийского моря, его обмеление - это угроза инициативам по развитию Транскаспийского торгового маршрута. Чем меньше уровень воды, тем дальше порт может отходить от воды, или даже если он не отходит, гораздо выше становится дно - меньше судов может причаливать в портах", - сказал он.

Нигманов также подчеркнул необходимость кооперации со странами Центральной Азии для решения водных и климатических проблем.

"Для Казахстана одна из основных проблем заключается в том, что мы не контролируем истоки крупнейших рек, протекающих по нашей территории, и поэтому нам важно кооперироваться с Кыргызстаном, Узбекистаном, а также Таджикистаном по этим вопросам", - сказал эксперт.

По его словам, организации регионального сотрудничества, такие как ОЭС, несмотря на ограниченный статус в международной политике, играют важную роль в обеспечении устойчивого развития региона. По мнению эксперта, регулярные встречи и обсуждение экологических проблем уже сегодня становятся залогом социально-экономической и политической стабильности в ближайшем будущем.