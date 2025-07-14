https://news.day.az/economy/1767729.html Азербайджан изменил условия проведения сельскохозяйственной переписи В постановление "О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в 2025 году" внесены изменения. Соответствующее решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Азербайджан изменил условия проведения сельскохозяйственной переписи
В постановление "О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в 2025 году" внесены изменения.
Соответствующее решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно документу, после завершения сельскохозяйственной переписи Государственный комитет статистики примет необходимые меры в соответствии с законодательством по передаче приобретенных для этих целей планшетных компьютеров на баланс министерства образования и науки, а также представительств исполнительной власти городов, районов и городских районов страны по административно-территориальным единицам и территориальным участкам (по одной единице).
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