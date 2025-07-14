Азербайджан изменил условия проведения сельскохозяйственной переписи

В постановление "О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в 2025 году" внесены изменения.

Соответствующее решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.

Согласно документу, после завершения сельскохозяйственной переписи Государственный комитет статистики примет необходимые меры в соответствии с законодательством по передаче приобретенных для этих целей планшетных компьютеров на баланс министерства образования и науки, а также представительств исполнительной власти городов, районов и городских районов страны по административно-территориальным единицам и территориальным участкам (по одной единице).