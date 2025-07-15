В Азербайджане начаты работы по созданию новых турцентров

С целью увеличения потока туристов в регионы Азербайджана регулярно проводятся масштабные рекламные и просветительские мероприятия. Организуются информационные туры для туристических субъектов, в рамках которых предоставляется информация о маршрутах, объектах размещения и питания, а также возможностях экотуризма.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном агентстве по туризму в ответ на запрос Trend.

В агентстве отметили, что Государственное агентство по туризму также оказывает поддержку в продвижении регионов на платформах "Azerbaijan.travel" и "Mymenu.az", в процессе регистрации туристических объектов регионов на международных платформах "Tripadvisor" и "Google Maps".

"Среди мероприятий - оказание организационной поддержки региональным фестивалям, проведение специальных учебных программ для владельцев сельских гостевых домов и гостиниц, регулярный мониторинг объектов размещения и мероприятия по повышению качества обслуживания. Деятельность в этом направлении также реализуется на территориях, освобожденных от оккупации. Кроме того, начаты работы по оптимизации границ туристско-рекреационных зон Хызы-Хачмаз, Губа и Гусар с целью привлечения местных и иностранных инвестиций, а также по созданию туристических центров для строительства туристической инфраструктуры в пределах этих границ.

В настоящее время в рамках I Государственной программы "Большое возвращение" продолжаются работы по созданию туристско-рекреационных зон "Тутгунчай" и "Зюльфугарлы", расположенных на территории Кяльбаджарского района Восточно-Зангезурского экономического района. В этом направлении осуществляется подготовка и утверждение нормативно-правовых актов, определяются туристические центры. Ведется активная работа по привлечению инвестиций и созданию инфраструктуры в этих зонах. На следующем этапе планируется разработка генеральных планов развития туристических центров.

В соответствии с "Национальной стратегией рационального использования водных ресурсов" начаты работы по оценке территорий и подготовке землеустроительных планов с целью создания туристско-рекреационной зоны вокруг водохранилища Мингячевир и побережья реки Кура. Эти мероприятия направлены на повышение эффективности использования водных объектов с точки зрения туризма. В туристически перспективных селах планируется создание транспортной и общественной инфраструктуры, реставрация фасадов, озеленение, освещение и другие работы по благоустройству. В этой связи реализуются проекты в селах Илису и Сарыбаш (Гахский район), Лаза (Гусарский район), Дуруджа (Габалинский район), Ивановка (Исмаиллинский район), Грыз (Губинский район) и Бибияни (Лерикский район). В селе Лаза Гусарского района уже начаты инфраструктурные работы. В указанных селах Габалинского, Исмаиллинского, Губинского и Лерикского районов продолжаются работы по проектированию туристической инфраструктуры", - сообщили в ведомстве.